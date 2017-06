...stan, auto, avionske karte

Prošlog leta su velike pare izdvojene za Moučea, Kangu, Fibela, Ruiza... Imali su velike ugovore u rasponu od 220.000 do 500.000 evra godišnje, a samo je Kanga donekle zaslužio prelaznu ocenu. Crvena zvezda je ovog leta rešila da dovede jedno kapitalno pojačanje iz inostranstva i da ga debelo plati. Brazilskom ofanzivcu Rikardinju su ponuđeni uslovi do gornje granice kada je reč o ugovorima u srpskom fudbalu.

Rikardinjo dolazi kao slobodan igrač iz moldavskog šampiona Šerifa u kojem je bio najbolji fudbaler minule sezone sa 15 golova i 14 asistencija. Bio je najbolji strelac lige i stekao neko ime na istoku Evrope. Zato je Zvezda morala da ponudi uslove kakvi se retko viđaju u našem fudbalu. Nešto slično je uradio Partizan sa Leonardom prošle godine (sve ukupno 510.000 evra za sezonu) i isplatio mu se svaki dinar.

MOZZART Sport je došao do ekskluzivnih podataka o svim detaljima ugovora koji je Crvena zvezda ponudila Rikardinju i koji će najverovatnije biti potpisan danas ili sutra kada Brazilac prođe lekarske pregede.

S obzirom da je slobodan igrač i da iza sebe ima sjajnu sezonu, Rikardinjo je mogao da računa na siguran bonus za potpis ugovora s obzirom da budući klub za njega ne mora da plaća obeštećenja.

Rikardinjov bonus za potpis ugovora sa Crvenom zvezdom iznosi 300.000 evra. Klub sa Marakane je ponudio da mu 150.000 evra ispalti prilikom potpisa ugovora i još 150.000 evra do 1. januara 2018. godine.

Potom na red dolazi igračeva plata. Brazilac će u sezoni 2017/18 počevši od sledećeg jula do onog tamo juna zarađivati 30.000 evra mesečno, što je na godišnjem nivou 360.000 evra. U drugoj godini ugovora, zagarantovana mu je plata od 35.000 evra mesečno što je na godišnjem nivou 420.000 evra. Dakle, bez bilo kakvih individualnih bonusa, Rikardinjo bi od Zvezde inkasirao 1.080.000 evra ako odradi dvogodišnji ugovor do kraja.

Ugovor sadrži i bonuse za učinak igrača na timskom nivou. U slučaju osvajanja šampionske titule Brazilac će kao bonus inkasirati 50.000 evra. U slučaju osvajanja nacionalnog kupa, sleduje mu još 25.000 evropskih novčanica.

Slede bonusi vezani i za njegov individualni učinak. Svaki gol i asistencija će biti vrednovani sa po 2.000 evra. Dakle, u slučaju „dabl-dabl“ učinka, Rikardinju sledi još nekih 40.000 evra.

Klub se obavezao i da Brazilcu obezbedi namešten stan što spada u posebne troškove, kao i automobil i četiri avionske karte u ekonomskoj klasi tokom trajanja ugovora.

Na kraju, Crvena zvezda i Rikardinjo su u ugovor ubacili i klauzulu koja se tiče eventualne prodaje igrača. U slučaju da Rikardinjo bude prodat, sleduje mu 15 odsto od neto visine transfera. Dakle, kada se oduzmu svi porezi i provizije iz obeštećenje, od te sume Rikardinjo će dobiti 15 odsto.

Na papiru sve ovo deluje mnogo. Ali ako Rikardinjo bude imao učinak za koji je plaćen, sve to će pokazati opravdanom investicijom. Iako su ovo velike cifre za srpski fudbal, Zvezdi je potreban iskorak i potrebno joj je da kao zagrebački Dinamo ili Partizan u slučaju Leonarda odreši kesu i plati za klasu kakvu nema u svojim redovima ili je nema na domaćem tržištu. Sve što vredi, mora i da se plati... A nikako ne pomaže to što su cene ovog leta na evropskoj fudbalskoj pijaci otišle za 20 ili 30 odsto gore i to što Zvezde već godinama nema na ozbiljnoj fudbalkoj mapi.

Druga stvar je kako će Zvezda u ovakvoj situaciji uspeti da zatvori finansijsku konstrukciju za najskuplje pojačanje u poslednjih nekoliko godina.

Na kraju će Rikardinjov učinak biti jedini validan sudija da li je njegov dolazak bio skup, jeftin ili potpuno odgovarajući datom ugovoru.