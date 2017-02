Eksperiment je gotov! Šta je Partizanu donela Liga šampiona?

Odgovor je: Nešto novca za klupsku kasu, par dobrih utakmica i dosta muka za trenera Džikića zbog povreda igrača

Košarkaši Partizana završili su učešće u premijernom izdanju FIBA Lige šampiona porazom u prvoj rundi plej-ofa. Ispostavilo se da je solunski PAOK ipak bio preveliki zalogaj za virusom desetkovani Partizan, mada ostaje utisak da je beogradskim crno-belima nedostajalo i sreće u pojedinim trenucima. Bilo kako bilo, PAOK će na megdan španskoj ekipi Tenerife u nastavku takmičenja, a Partizanu sada ostaje da se fokusira na ono što je svakako važnije - Jadransku ligu koja i donosi prohodnost ka atraktivnijim evropskim takmičenjima.

Eliminacija od PAOK-a je svakako dobar trenutak i da se sagleda šta je ekipi Aleksandra Džikića donelo učešće u Ligi šampiona, koja je ove sezone zbog svega što se dešavalo u ratu na relaciji FIBA - Evroliga i uvođenja dodatne grupe za disidente iz Evrokupa, poprimila pravi “frankenšajnovski“ karakter kada je u pitanju sam format takmičenja. Podsetimo, prošlog leta Partizan je prvo odabrao da igra Evrokup pod patronatom Đordija Bertomeua, ali je potom promenio odluku pod pritiskom i pretnjama KSS, mada je, prema kasnijem priznanju sportskog direktora Dragana Todorića, tu bilo i drugih upliva koji nemaju previše veze sa košarkaškim terenom.

Za Partizan je svakako bilo dobro što se posle pauze u sezoni 2015/16 vratio u evropska takmičenja, jer klub veličine i renomea Partizana jednostavno mora da bude na košarkaškoj mapi Starog kontinenta. I imali su crno-beli dobar rezultat u grupi, do kraja prve faze borili su se za drugo mesto, iza neprikisnovenog Bešiktaša. Nisu uspeli u tome, ali se jesu plasirali u plej-of što je i bilo zacrtano kao prvi cilj u Ligi šampiona na početku sezone. Dalje, u najvećem broju utakmica Partizan je u ovom takmičenju igrao veoma neizvesne završnice, gro njih je i dobio, a upravo takvi minuti su bili veoma dobra škola za neke od mlađih igrača koji ove sezone nose crno-beli dres. Ne bi trebalo smetnuti sa uma da je grupa u kojoj se Partizan takmičio najjača u Ligi šampiona i zato su dueli sa Bešiktašem, AEK-om, PAOK-om i Sasarijem bili vredni za crno-bele. Ipak, utisak je da je u ostalim grupama Lige šampiona bilo previše anonimnih i loših ekipa zbog kojeg je ovo takmičenje u prvoj fazi delovalo prilično neozbiljno. Jer, ko je do sada recimo čuo za ekipe kao što su Baken Bersi iz Danske?

Loša stvar za Partizan je što je učešće u Ligi šampiona do maksimuma zgusnulo kalendar crno-belima. Džikićeva ekipa je odigrala ukupno 16 utakmica, dobila devet, izgubila sedam, ali se prilično fizički potrošila. To samo po sebi nije problem, jer su i ostale ekipe imale mnogo obaveza, ali Partizan je od početka sezone imao problema sa skraćenom rotacijom i povredama igrača, a mečevi Lige šampiona su dodatno „istanjili“ ekipu. Uostalom, neke utakmice je baš zbog toga preskakao i kapiten Novica Veličković u dogovoru sa stručnim štabom.

Kada je u pitanju finansijska strana učešća u Ligi šampiona, crno-beli su zaradili 120.000 evra. Za samo učešće sleduje im 100.000 evra, plus još 20.000 za ulazak u plej-of. Dakle, to je otprilike godišnja plata jednog stranca u rangu Vila Hečera. Na pomenutu cifru treba dodati i određeni profit od prodaje ulaznica, poseta u Pioniru u ovom takmičenju nije padala ispod 4.500, ali to suštinski ne menja utisak.

Pokazalo se, kao što je bilo prognozirano, da će Liga šampiona biti treće po rangu takmičenje u Evropi, iza Evrolige i Evrokupa. Zbog toga je za Partizan dugoročno gledano, bilo bolje da ostane pri odluci o nastupu u Evrokupu, a to je, na kraju krajeva, potvrdio već pomenuti sportski direktor crno-belih Todorić iz opasku da su crno-beli svoje odužili prema FIBA i Ligi šampiona sa kojom su potpisali ugovor na jednu godinu. S obzirom na organizaciju i renome velikog broja klubova koji igrali ove sezone, tih godinu dana je bilo više nego dovoljno da Partizan vidi da mu je mesto u boljem društvu - u Evrokupu, ali mora da istraje u nameri da ga igra ako to bude postavljeno kao strateški cilj.

Piše: Marko Protić

(Foto Star Sport)