Elitni magacin od 785.000.000 evra: Deset haubica zbog kojih trenutno gori fudbalska pijaca

Njihova imena biće najčešće pominjana tokom nadolazećeg leta. Biće u svim analizama, na svim naslovnicama sportskih časopisa, u televizijskim emisijama, vestima... Iskakaće iz frižidera, da se narodski izrazimo. Ali, oni će na nadolazećoj transfer pijaci biti u centru pažnje, a klubovi su za njih spremni da pomere sve granice i iskeširaju dosad neviđene sume novca. Nikada dosad u istoriji fudbalskog poslovanja nismo na jednom mestu imali toliko asova čije cene prevazilaze astronomskih 100.000.000 evra, ili su tu negde, jako blizu te „magične“ cifre. A za ovu desetoricu zainteresovani kupci mogli bi da izdvoje vrtoglavih 785.000.000 evra. Od čega čak trojica trenutno vrede sumu novca koja u sebi ima po devet cifara.

Njih desetorica zajedno su ove sezone postigli ukupno 271 gol, bili su strah i trepet za protivničke golmane i apsolutno zasluženo se zbog njih gazi u nekošeno, dok navijačima neprestano radi mašta.

Da ne dužimo previše, krećemo odmah sa prelistavanjem spiska...

KILIJAN MBAPE - 120.000.000 (Real Madrid, Arsenal, Mančester Junajted)

Ako ovog leta padne rekord u visini transfera, onda će se to desiti zbog francuskog čuda od deteta! Odavno nije viđena takva eksplozija jednog klinca u jednoj sezoni kao Mbapeova u prethodnoj. sa svakim novim golom, cena je rasla u nedogled i trenutno vredi preko 100.000.000 evra. Tačno toliko je Monako odbio od Arsenala. Nešto slično bi možda mogli da plate i mančesterski klubovi. Jedini pravi kandidat za dovođenje Mbapea je Real Madrid. Teško ovog leta, vrlo verovatnije sledećeg. Zato poslednja vest i glasi da se Mbape dogovorio sa Monakom da ostane još jednu sezonu i čeka Real. Ali sa Florentinom Perezom nikada niste načisto. Ako ovog leta iskešira 120.000.000 evra, opet će srušiti svetski rekord. Ne bi mu bio prvi put… Mbape hoće u Real, Zidan ga voli i svi preduslovi su tu. Pitanje je samo da li odmah ili za godinu dana.

PJER EMERIK OBAMEJAN - 70.000.000 (PSŽ, Milan)

Od svih probrojanih on je najdalje otišao u realizaciji transfera. Praktično ga je završio i u narednim danima će od Bernarda Silve preuzeti status najskupljeg igrača ovog prelaznog roka. Obamejan je imao ponude iz Engleske i iz Milana. Real mu se nije javio iako se Gabonac nadao tom pozivu. Na kraju je odabrao PSŽ. Zbog sportskih ambicija, novca, jezika, porodice, a neki čak kažu i frizera kod kojeg je privatnim avionom išao često iz Dormtunda u Pariz. Borusija će dobiti 70.000.000 evra za obeštećenja, Obamejan je dogovorio platu od 14.000.000 evra po sezoni tokom četiri godine. Milan mu je nudio samo 8.000.000 evra, izbor je bio vrlo lak. Doduše, imao je brutalne ponude iz Kine, ali mu se i dalje igrao vrhunski fudbal

ALVARO MORATA - 70.000.000 (Mančester Junajted, Čelsi, Milan)

Ovaj momak će biti jedna od onih sapunica koja vam se popne na glavu tokom leta. Ostaje u Realu? Ide u Mančester Junajted? Ili Čelsi? Možda Milan? Ništa nije jasno što se tiče Moratine sudbine. On bi najradije ostao u Realu, Zidan nema ništa protiv da ga zadrži, ali je problem minutaža i to što Morata jednostavno ne može dobije ulogu startera pored Benzeme. Zato je odlazak verovatnija opcija nego ostanak. Međutim, trilema je gde će završiti Morata. Real je odbio Junajtedovih 60.000.000 evra i traži 30.000.000 evra više. To je verovatno samo početni stav u pregovorima i Perez bi ga prodao za 70.000.000 evra. Ali ne Mančester Junajtedu zbog situacije oko De Hee. Konte je bio čovek koji je insistirao na Moratinom dolasku u Juventus, ali je otišao iz Torina pre nego što je Španac došao. Sada ga hoće u Čelsiju, a posle cele situacije sa Kostom, nije isključeno da dođu i Morata i Lukaku. Najslabije šanse se daju Milanu koji je spreman da plati 60.000.000 evra Realu i da Moratu učini najplaćenijim igračem Serije A sa 8.000.000 evra po sezoni. Ali to je za Moratu najmanje atraktivna opcija…

DIJEGO KOSTA - 90.000.000 evra (Tjanđin Kvanžan, Milan)

Jutros smo dobili i definitivnu potvrdu da će Dijego Kosta biti jedna od bombi letnjeg prelaznog roka. Iako se mesecima spekulisalo da se dogovorio sa Kinezima i da će postati najplaćeniji igrač sveta, sjajna sezona Plavaca ga je odobrovoljila i naterala ga da Kineze stavi na čekanje. Procvetao je kod Kontea i opet postao srećan u Londonu. Ali Konte mu nije zaboravio da je planirao da ga ostavi na cedilu i kada se sve završilo, hladnokrvno mu je SMS porukom saopštio da može da traži novi klub. Naravno, Kinezi su opet aktuelni, pre svih bogati Tjanđin Kvanžan, a obeštećenje bi moglo da ide i do 90.000.000 evra. Čelsi je već imao dobro iskustvo kada je Kinezima “uvalio” Ramiresa i Oskara za velike pare. Šuška se i o Milanu, ali Rosoneri ne mogu da plate kao Kinezi. Jedino da Kosta poput Obamejana stavi sportske pre ekonomskih interesa i da za manje para pređe u Milan. Žorž Mendeš je već pregovarao sa Italijanima i objasnio im kkva je situacija.

ROMELU LUKAKU - 85.000.000 evra (Mančester junajted, Čelsi)

Lukaku želi da napravi veliki iskorak u karijeri i konačno potpiše za klub vredan njegovih igračkih kvaliteta. Njegove poslednje izjave ostavile su nedvosmislen znak da ostanak na Gudison Parku nije opcija. U Evertonu su već odredili cenu na 85.000.000 evra, iako će verovatno biti zadovoljni i sa pet do deset miliona manjom sumom. Mnogo važniji od toga je onaj drugi deo priče, gde je Lukaku potvrdio da ostaje u Premijer ligi i da će igrati Ligu šampiona. Tako je zatvorio vrata Pari Sen Žermenu i Juventusu, koji su ga dugo pratili. Ostali su samo Čelsi i Mančester junajted. Kako je velikan s Teatra snova već pikirao Alvara Moratu, Antoana Grizmana i Andreu Belotija kao opcije pre strelca 26 golova iz prošle sezone, logično je da zaključimo da je Lukaku u ovom trenutku jako blizu povratka na Stamford Bridž. Gde je ostavio neke nedovršene poslove. S odlaskom Dijega Koste u Tjanđin Kvanžan, te Mišija Batšuaja, Čelsi Belgijancu ostavlja ogroman prostor da zauzme mesto prvog centarfora. Posebno jer je tip golgetera kakvog Antonio Konte obožava. Ko zna, možda ćemo Lukakua gledati sledeće sezone u paru sa Alvarom Moratom.

ALEKSANDRE LAKAZET - 65.000.000 evra (Arsenal, Atletiko Madrid, Liverpul)

Godinama unazad na evropskoj fudbalskoj pijaci vlada pravi rat za strašnog francuskog golgetera, koga su mnogi pikirali, ali nisu uspevali da ga dobiju. Pre svega zbog tvrdoglavosti prvog čoveka Liona Žan Mišela Ole, koji je dugo odbijao da uopšte sedne za sto sa potencijalnim kupcima. Sada su se karte okrenule. Lakazet je svestan da mu je potreban novi izazov u karijeri i spreman je da ovog leta otvori novo poglavlje. Otkupna klauzula postavljena je na 65.000.000 evra, a tri su kluba zainteresovana za Lakazetove usluge - Arsenal i Liverpul prednjače, dok je Atletiko Madrid u nezavidnoj poziciji zbog aktuelne i aktivne suspenzije registracije igrača do januara 2018. godine. Ali, Lakazet je u nedavnom razgovoru s novinarima ostavio prostor da ipak zaduži opremu Jorgandžija, što dalje implicira da bi Antoan Grizman mogao da ode iz španske prestonice. Arsen Venger vidi Lakazeta kao predvodnika jednog novog, moćnog Arsenala, koji bi ovog leta mogao da iskešira veliki novac i stvori jak projekat. Spreman je Venger da se odrekne Olivijea Žirua, pa čak i Aleksisa Sančeza kako bi Lakazetu otvorio mesto. Ali, sve pod pretpostavkom da neće uspeti da privoli Kilijana Mbapea da dođe na Emirejts, pošto je i dalje prva želja. Jirgen Klop takođe ima svojih želja, ali Redsima je potrebno da rasterete sastav kako bi stvorili prostor za Lakazeta. Bez sumnje, vodiće se velike borbe za njega.

ANDREA BELOTI - 100.000.000 evra (Mančester junajted, Milan, Arsenal)

Pevac je za jednu sezonu napravio čudo! Potpuno je eksplodirao i zaludeo fudbalsku Evropu svojim golgeterskim umećem. Nije ni čudo što je promućurni predsednik Torina Urbano Kairo na vreme produžio ugovor sa Belotijem i zalepio otkupnu klauzulu od 100.000.000 evra, zbog čega su mu se mnogi podsmevali. Sada se mnogi hvataju za glavu od muke, Andrij Ševčenko je čovek sa kim ga najviše porede, a Kairu se na mestu očiju pojave dva simbola evra, kad god pogleda u Belotija. Nije ni čudo kada sa svoje 22 godine trese mreže nehotice, kako mu se prohte. Mančester junajted je ozbiljno zaigrizao mamac, Žoze Murinjo je poludeo za njim i spreman je da iskešira 100.000.000 evra za njega. Naravno, pod pretpostavkom da posao sa Grizmanom propadne. Milan je takođe vrlo zainteresovan i želi Belotiju da dodeli glavnu ulogu u novom timu Rosonera, ali iz Torina su već poručili da moraju da poprave ponudu. Arsenal je još zimus hteo da predupredi konkurente, ali je ponuda od 65.000.000 evra bila premala. Kritičari su, ipak, oprezni sa Belotijem i upozoravaju na to da bi Beloti mogao da bude „One hit wonder“, odnosno senzacija za jednu sezonu. Međutim, Beloti deluje kao ozbiljan posao i neko ko će samo da napreduje s godinama. Druga je stvar to da li je vrednost od 100.000.000 evra realna. Tržište je reklo svoje.

ALEKSIS SANČEZ - 60.000.000 evra (Čelsi, Bajern Minhen, PSŽ)

Kako vreme prolazi sve nam više deluje da se Aleksisu Sančezu uopšte ne ostaje u Arsenalu. To je bilo jasno još u finišu prošle sezone, zato se ovoliko dugo „zateže“ oko produžetka saradnje, a u ovom trenutku jako je blizu odlaska nego ostanka. Cena je postavljena na minimum od 60.000.000 evra, što je suma koju Čelsi, PSŽ i minhenski Bajern mogu da priušte. Posebno jer će za taj novac dobiti vrhunsko pojačanje. Čileanski mediji nedavno su već objavili tvrdnje da je Sančez dogovoren za Bajern, ali i dalje nema potvrde iz Nemačke. Jasna je logika kojom se vodi Karlo Anćeloti. Osim što će da stvori odličnu konkurenciju Robertu Levandovskom, pre svega će dobiti igrača koji bi mogao da odmeni veterane - Arjena Robena i Franka Riberija - po potrebi. Posebno ako se uzme da je Daglas Kosta slobodan u izboru sredine. Antonio Konte bi da ukrade Sančeza najvećem rivalu i tako pojača krilne pozicije, pošto će se verovatno otarasiti Vilijana, dok PSŽ ima svoje planove i nikad ne manjka novca za jedno ovakvo ime. Biće to pravi rat za potpis iskusnog Čileanca.

ANTOAN GRIZMAN - 100.000.000 evra (Mančester Junajted)

Trebalo je da bude prva bomba prelaznog roka, a na kraju neće biti ni petarda. Izgledalo je kao izvesno da će napustiti Atletiko i da će Mančester Junajted platiti otkupnu kluzulu od 100.000.000 evra, a onda je stigla katatrofalna vest iz Lozane da je Madriđanima zabranjena registracija igrača. I samim tim je stavljen veto na prodaju nosilaca igre za koje ne bi mogle da stignu zamene. Grizman će ostati u Atletiku, ali ako se Junajtedu izjalove ostali planovi, nije isključeno da u finišu prelaznog roka Crveni đavoli ipak aktiviraju klauzulu, a da Simeone vrati sa pozajmica Vijeta, Santos Borea ili Žotu i da neko od njih uz Gameira i Koreu iznese teret Atletikovog napada do 1. januara kada stiže zeleno svetlo za dovođenje pojačanja.

DŽEJMI VARDI - 25.000.000 evra (Everton)

Prošlog leta je propustio šansu kada je bio na vrhuncu karijere. Odbio je Arsenal i potpisao novi ugovor vredan 100.000 funti sa Lesterom. Od tada mu je cena pala, nema više klubova koji stoje u redu za njegov potpis. Ipak, Everton motri na Vardija i mogao bi da ga dovede kao veliko pojačanje. Za cenu od oko 25.000.000 evra. Ali pod uslovom da Lukaku napusti klub što je gotovo izvesno. Vardi čeka jer ga je Everton označio kao prvu zamenu za Lukakua, a verovatno ni Lester ne bi imao ništa protiv. Englez ima 30 godina i ovo je dobra cena. Plus što bi Musa i Slimani dobili veću minutažu.

PRIREDILI: Aleksandar Gligorić i Nikola Stojković

GRAFIKA: MOZZART Sport

(FOTO: Action Images)