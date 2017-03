Emotivna ispovest Rija Ferdinanda o smrti supruge i podizanju troje dece: Nisam znao ni da zakažem kod lekara

Dva sina i ćerka nisu mogli da čekaju da se on sabere

Bili su to teški dani. Najteži dani u životu Rija Ferdinanda. Još ranije je objavio da će na leto 2015. godine završiti igračku karijeru. Nije lak taj prelazni period. I onda u maju 2015. šok. Fudbal je postao sasvim nebitan. Supruga Rebeka je posle kratke borbe izgubila bitku sa rakom dojke. Rio nije imao vremena ni da je ožali. Sinovi Lorenc i Tejt, kojima je tada bilo devet, odnosno šest godina, i četvorogodišnja ćerkica Tija nisu mu dozvoljavali vremena za plakanje.

Dve godine kasnije, legenda Mančester junajteda je otvorila dušu. U Bi-Bi-Sijevom dokumentarcu “Rio Ferdinand: Biti majka i otac“ svedoči o problemima sa kakvima se susretao posle suprugine smrti.

Ogromno bogatstvo je pomoglo. Ali nije sve u novcu.

“Kad si fudbaler, ne moraš da mrdneš prstom dok ne pređeš belu liniju. Sve rade za tebe. I onda, samo primera radi, krenemo na odmor i sve što ja treba da uradim je da ponesem torbu. Rebeka ju je već spakovala... Morao sam da se prilagodim novim okolnostima. Bilo je trenutaka kad sam se zaista zapitao: ’Kako se ide do lekara?’ Ja sam bio samo kod klupskog doktora. Nisam imao pojma kako se zakuzaju“, priseća se Ferdinand.

Možda zvući razmaženo, ali stavite se u njegovu kožu. Nije to mala promena. I nije nimalo laka. Bilo je trenutaka kada se Rio osećao bespomoćno.

“Sitnice... Rebeka je nameštala krevete za decu na određeni način i dešavalo se da mi onda deca objašnjavaju kako se to radi. Nije to prijatan osećaj. Pomislio bih: Šta god da uradim, neće biti dovoljno dobro“.

Tek tada je shvatio i koliko je Rebeka zaista radila u kući.

“Ranije je išlo ovako: Probudim se, obučem, doručkujemo zajedno, odvezem decu gde treba i idem na trening misleći da sam svoje obavio. Ali to je bio samo lakši deo posla. Gde su cipele? Gde je njihova odeća? Gde su njihove torbe?“.

Najteže je ipak bilo pomoći im da koliko-toliko prebole gubitak majke. Kada je jedan od sinova na zidu u bolnici video zahvalnicu jednog od bivših pacijenata...

“Pitao je: Šta je ovo, tata? Rekao sam: Ma, to je zahvalnica koju pacijenti i njihove porodice ostavljaju doktorima i sestrama. Da se zahvale za pomoć. On je samo rekao: Pa, mami nisu pomogli. Okrenuo se i otišao“.

I samom Riju bila je potrebna pomoć kako bi prihvatio novonastalu situaciju.

“Niko nije spreman za ovakve gubitke... Nije mi padalo na pamet da bi ovako nešto moglo da se desi. Otišla je deset nedelje pošto joj je dijagnostifikovan kancer. Isprva sam dosta pio. Uveče kad stavim decu na spavanje. Sve dok se jednog dana nisam probudio toliko mamuran da nisam mogao da ih odvezem u školu, pa sam doživeo i saobraćajni udes. Shvatio sam da ne mogu da nastavim tako“.

