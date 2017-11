Emotivni Radonjić: Verujte, ovo me boli do srži!

Prvotimcu srpskog vicešampiona teško pala vest o povredi u ključnim trenucima jesenjeg dela prvenstva

Mladi ofanzivni vezista Crvene zvezde Nemanja Radonjić emotivno je doživeo neugodnu povredu metatarzalne kosti, koju je doživeo u finišu utakmice sa Radom na stadionu Rajko Mitić.

Radonjić je jučerašnji trening propustio zbog bola u nozi, a danas je na medicinskim pregledima utvrđena vrsta povrede.

„Želim da se izvinim svojim saigračima, treneru, naravno i vernim navijačima, što neću biti u mogućnosti zbog povrede stopala da prisustvujem jednoj od bitinih utakmica. Ako je nekome žao, verujete mi, mene boli do srži! Moraću da napravim pauzu od dve nedelje da bi mi što pre kost srasla. Želim da znate da i kad nisam na terenu ja sam sa vama! Svoju snagu, optimizam, borbenost na terenu, šaljem vam od srca, uz nadu da ćete pokazati ko smo mi i da svi igramo kao jedan. I da ćete to krunisati pobedom! Sve one koje prate moju igru i trud molim za razmevanje, jer nakon dve nedelje krećem punom parom u nove pobede! Ja volim te najviše na svetu!“, napisao je Radonjić na svom Instagram profilu.

Na Radonjićevu povredu reagovali su i njegovi saigrači, koji su mu dali podršku u prilično neugodnim trenucima.

Crvena zvezda u četvrtak od 19 časova gostuje BATE Borisovu u utakmici petog kola grupne faze Lige Evrope. Srpski vicešampion je sada ušao u seriju utakmica, koja će biti okončana večitim derbijem sa Partizanom 13. decembra u Humskoj. Pre toga slede mečevi sa Čukaričkim (26. novembar), Radnikom iz Surdulice (29. novembar), Bačkom (3. decembar) i Kelnom (7. decembar).

