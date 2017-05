Enfild je za trenutak zanemeo: Boro je tražio penal... (VIDEO)

Start Lovrena i onda grobna tišina na Enfild Roudu. Liverpul se muči tokom prvog poluvremena duela sa Midlzborom, a sredinom prvog poluvremena navijači Redsa su zanemeli.

Gosti su bili u opasnoj kontri, Bamford je imao brisan prostor ispred sebe i mat situaciju. Ipak, hrvatski štoper Lovren je uspeo da ga uspori... Možda se malo poslužio rukom... Kako bilo arbitar Etkinson se nije oglasio.

Šta vi kažete?

Ref bottled it big time. Obvs I have Bamford and my only target today has Lovren #GW38 pic.twitter.com/mjj7989XJg