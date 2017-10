Engleska ponovo menja kapitena: Kejn je vođa protiv Slovenije

Golgeter Totenhema je u toj ulozi bio već protiv Francuske i Škotske, dok je protiv Slovačke i Malte traka bila na ruci Henderson

Sjajni napadač Totenhema Hari Kejn nosiće kapitensku u utakmici devetog kola kvalifikacija protiv Slovenije na Vembliju (četvrtak, 20.45).

Selektor Gordog albiona Geret Sautgejt nastavio je da rotira kapitensku trajku, a to čini od kada je preuzeo kormilo nacionalnog tima nakon odlaska Sema Olardajsa. Sautgejt je to do sada činio na osnovu igara pojedinaca, a zvaničnog kapitena će odrediti terk pre Mundijal u Rusiji.

Kejn je već bio kapiten protiv Francuske i Škotske, dok se u toj ulozi protiv Slovačke i Malte našao vezista Liverpula Džordan Henderson.

„On je kapiten za sutra, što je znao još pre mesec dana. Njegovi liderski kvaliteti su neprocenjivi za tim, uživam u radu sa njim, dogo ga poznajem, on napreduje i sasreva sve vreme“, rekao je Sautgejt.

Kejn iza sebe ima izuzetan start sezone, postigao je 11 golova u svim takmičenjima za Pevce, dok je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo postigao tri gola na četiri meča.

„Izuzetno sam ponosan. Dok sam odrastao sanjao sam da igram za svoju zemlju i budem kapiten. Ipak, mislim da to što nekada nemate traku na ruci ne pravi razliku u tome kako igrate“, poručio je Kejn.

Engleska će već sutra pokušati da overi plasman na Mundijal, a ukoliko to kojim slučajem ne učini, popravni će imati u nedelju protiv Litvanije (18.00).

Četvrtak:

20.45: (4,20) Malta (3,20) Litvanija (2,00)

20.45: (1,38) Engleska (4,60) Slovenija (9,00)

20.45: (2,45) Škotska (3,05) Slovačka (3,15)

Nedelja, sve od 18.00:

Litvanija - Engleska

Slovačka - Malta

Slovenija - Škotska

