Đenka se vratio kući: Uhvatio sam sebe kako pevam Zvezdinu pesmu na zagrevanju

“Pomislio sam kako ne bi trebalo to da radim”, kaže sadašnji košarkaš Himkija

Veličina slova A A A

Bio je u Zvezdi u dva navrata. Pamtiće se njegove partije, ona protiv Budiveljnika, duga dvojka protiv Fenerbahčea, bezbroj dobrih skok-šuteva, trojki, fantastičnih odbrana i njegovih čuvenih ukradenih lopti.

Čarls Dženkins je svojim ponašanjem, igrom, ljudskim kvalitetima i osmehom očarao i kupio zvezdaše, kao što su oni vernošću i posvećenošću kupili Čarlsa.

I ta ljubav je obostrana.

Videlo se to sinoć na gostovanju Himkija Zvezdi, videlo se da mu je ruka zadrhtala na slobodnim bacanjima, videlo se na zagrevanju, posle meča, kada je mašio zicere.

„Bilo je emotivno naći se ovde na terenu, promašio sam prva tri šuta, koje obično pogađam. Previše sam razmišljao o lepim vremenima koje sam proveo ovde. Gledao gledao sam u publiku, u lica koja su mi odranije poznata… Bila je ovo važna utakmica za nas, ali i za mene utakmica koju smo morali da dobijemo da bih mogao da se hvalim među momcima u svlačionici sa kojima sam povezan zauvek”, rekao je dobro raspoloženi Dženkins posle utakmice.

Nema tog čoveka u stručnom štabu, među igračima, i ljudima iz uprave Zvezde sa kojim se Dženkins nije pozdravio i rukovao. Imao je i prijateljski razgovor s Dušanom Alimpijevićem posle utakmice.

Na zagrevanju je čak zapevušio u sebi Zvezdinu pesmu…

“ Bitna je ovo pobeda za tim, a i za mene jer sam ponovo došao ovde i video mnoge ljude koji su mi dragi. Pitali su me da li ću se setiti u koju svlačionicu treba da odem, kako treba da igram u odbrani, naravno da sam se setio, ali dok smo se zagrevali počela je pesma ’Napred Zvezdo, le’. Uhvatio sam sebe kako od početka to pevam i pomislio sam da to ne bi trebalo da radim”.

Ostao je i posle utakmice da peva sa navijačima… Svi u crveno-belom i Đenka u žuto-plavom među njima svima.

Nije izdržao.

“Poznata je moja veza sa navijačima, pružili su mi veliku podršku, ne samo dok sam bio ovde, čak više kada sam odlazio. Bilo mi je važno da ostanem i proslavim sa navijačima“, istakao je Dženkins.

Našalio se potom s okupljenim novinarima, i s osmehom i brdom poklona se uputio izvan Pionira. Dodao je usput da će mu biti teško da odnese sve poklone, između ostalog i uramljen dres koji je dobio, jer je Himki stigao čarter letom, ali da će ih sigurno sve poneti sa sobom, kako-tako.

Zaslužio ih je Đenka.

Nije slučajno onako grmelo Pionirom “Đenka, ooooo”.

Piše: Strahinja Klisarić

(Foto MN Press)