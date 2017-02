Enrike izgubio, pa se pogubio: Pretio novinaru, hteo da se bije, trojica morala da ga drže (VIDEO)

Barselonin trener ne zna gde udara posle blažame u Parizu

Veličina slova A A A

Pošto ne sme ili ne zna šta da kaže Lionelu Mesiju i ostatku tima, našao se Luis Enrike pametan da drži slovo novinarima, posle sramotne igre Barselone i ponižavajućeg poraza u Parizu, gde mu je ekipa rašrafljena kao nikad u njegovoj trenerskoj eri (0:4).

Još hoće da se bije.

Da, da... Predstavnici medija u miks zoni Parka pričeva, gde su se okupili kako bi uzimali izjave od aktera prvog meča osmine finala Lige šampiona, bili su začuđeni onim što su čuli, kasnije i videli u režiji nekadašnjeg veziste. Prema rečima očevodaca, Enrike bio toliko ratoboran, da su trojica morala da ga spreče da uđe u klinč sa Žordijem Gruom, reporterom TV 3.

Sve je počelo posle pitanja o analizi meča, na šta se prvo brecnuo Enrike.

„Izgleda da vi niste gledali utakmicu baš najbolje, jer smo promenili taktiku, sa 4-3-3 prešli smo na 4-2-3-1, kako bismo zaustaivli njihove ključne igrače, istovremneo omogućili Leu Mesiju da više ulazi unutra, da bude slobodnji. Mogli smo da igramo i u formaciji „jelke“, opet bi se isto desilo“, rekao je trener Barse.

Odgovornost za poraz jeste prihvatio, ali se čini više onako protokolarno.

„Hajde da ne trošimo vreme na lagane teme. Ovo je sport pun strasti i uvek ispadnu komplikacije u tim slučajevima. Snosim punu odgovornost za ovaj meč. Ako baš morate da uperite prstom i izdvojite jednog krivca, neka to budem ja kao trener, s obzirom na to da su igrali isti igrači koji pobeđuju drugim danima. Ne brinite, preuzimam odgovornost, međutim, očekujem da imam isti ovakav tretman kad budemo pobeđivali. Isto važi i za ton kojim mi postavljate pitanja sada. Isto takav očekujem kad budemo dobijali“, rekao je Enrike iako u pitanju ili tonalitetu reportera nije bilo ničeg spornog.

Koliko je šef stručnog štaba Barselone izgubio živce, svedoče reči Suzane Gvaš, sa TV stanice Mega, koja se uključila u program neposredno posle ovog incidenta.

„Ono što je najinteresantnije niste mogli da vidite posle ovog intervjua. A to je da su trojica ljudi morala da čuvaju Enrikea koji se zaleteo na Žordija Grua. Vikao je: „Rekao sam da me ne diraš, ne diraj me, videćemo da li ćeš taj to da koristiš kad budemo pobeđivali“, zapretio je Enrike.