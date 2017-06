Epska trilogija

Gledajući širu sliku, teško je da će Golden Stejt izgubiti ovo finale, posebno kako serija bude odmicala. Jednostavno, Ratnici imaju strašno moćan i usklađen tim, s mnogo šuterske moći i dobrih opcija s klupe. Ali, ne treba ni pominjati da je na drugoj strani Kralj, aktuelni šampion i ekipa kojoj ni prošle godine nisu dodeljivane preterano velike šanse za uspeh, a setimo se šta se na kraju dogodilo...

Da li je uopšte bilo onih koji su očekivali finale svih finala u drugačijem obliku? Treću godinu zaredom finalnu seriju NBA lige odigraće košarkaši Golden Stejta i Klivlenda! I nadamo se maratonskoj borbi sa sedam utakmica i paklenom košarkom, za sve iskrene poklonike kraljice igara (TV Sportklub, 03.00).

Putevi do finala su za košarkaše Golden Stejta i Klivlenda bili gotovo poptuno raskrčeni. Njihov zbirni skor 24-1 najbolji je u istoriji NBA košarke. Ono što je i ove godine potvrđeno jeste da Voriorsima i Kavsima niko nije ravan.

Biće ovo finale koje će pokazati od kakvog je materijala satkana aktuelna generacija Golden Stejta, te da li je Lebron Džejms zaista vanvremenski šampion, u redu sa najvećim imenima koje je ova igra videla. Igrački, svakako jeste. Ali, bude li uspeo da iznese strašan teret na svojim leđima i obezbedi Klivlendu novu titulu, biće na pijedestalu kao istinski šampion.

Posle istorijske, ali i neuspešne prošle sezone ovekovečene sa 73 ligaške pobede, čime je oboren rekord Čikago Bulsa (1995/96), Golden Stejt je i ove takmičarske godine napravio rezultat za svako poštovanje i do finala stigao sa 12 vezanih pobeda. Takav iskorak nikada dosad nije napravljen u svetu najjače košarkaške lige na planeti. S tim što su bez poraza do finalne borbe dolazile dve generacije Los Anđeles Lejkersa - iz 1989. i 2001. godine. Vredi, ipak, podsetiti da je to bio period kada su se prve utakmice u doigravanju igrale na tri pobede.

Ipak, Voriorsi su ove sezone bili apsolutno dominantni, od starta do finiša. I potpuno su zaslužili da se još jednom nađu u areni i bore za Sveti gral.

Situacija u Istočnoj konferenciji godinama unazad posmatra se kroz lupu činjenice da li u svom timu imate Lebrona Džejmsa ili ne.

Klivlend je pri kraju ligaškog dela, čini se, možda čak i namerno pustio gas (čitaj: oborio ritam) i dozvolio Bostonu da uzme prvo mesto na Istoku. Što je dobrano uticalo na to da Kavsi ponovo ne budu u kombinaciji za prednost domaćeg terena u na startu najvažnijih bitaka sezone.

Od početka doigravanja, Kavsi su okrenuli list i pregazili sve do kraja i dozvolili samo jedan poraz. I to od Bostona u finalu Konferencije. Klivlend je "preko noći" doživeo transformaciju od ekipe s jako lošim defanzivnim rejtingom, do timčine koja ruši nemilice. I pritom drži odbranu na visokom nivou. Klivlend je pokazao želju, veliku motivaciju i razarajuću energiju. A, pre svega, veliki trud u defanzivnom delu. Kavsi jašu na talasu savršeno tempiranog krešenda i u ovu epsku trilogiju ulaze spremni da Ratnike bace na štit.

Sve to je moguće, kada je Lebron Džejms u sastavu. ​Zato Kralj Džejms i igra veliko finale sedmu godinu zaredom. Raspoređeno, naravno, kroz vreme igranja u Majamiju i Klivlendu. Ali, za titulu je potreban tim koji je na maksimumu. Budu li Kavsi samo malo usporili i odstupili od forme iz dosadašnjeg dela plej-ofa, Golden Stejt će uzeti prsten sigurno. Ako Voriorsi budu pronašli snagu da zaigraju još bolje od onog što je viđeno dosad, izazivaču iz Ohaja nema pomoći. Klivlendu je potrebna taktika iz prošle sezone - da se pronađe čovek koji će iscrpeti Karija psihički i fizički, ali i da se kreira što veći prostor za Lebrona. Kroz, između ostalog, prepoznatljivu pik'n'rol igru sa Irvingom.

Treba obratiti na još jedan detalj - Kevina Lava. Nekadašnja superzvezda Minesote igra najbolju košarku otkako je obukla dres Klivlenda. Šuterski i skakački jako koristan, a defanzivno čovek koji može da čuva i Zazu Pačuliju, ali i Drejmonda Grina, kada Voriorsi prelaze u mod transformacije u "small-ball" ekipu.

Ipak, začuđuju procene analitičara uglednog američkog medija ESPN, koji je Golden Stejtu dao čak 93 odsto šanse da se okiti šampionskim prstenom! Odnosno, da će Golden Stejt razbiti Klivlend u četiri ili pet utakmica.

Golden Stejt, doduše, ove sezone ima nestvarne brojke, sa 118 poena, 28 asistencija i devet ukradenih lopti po meču, uprkos jednomesečnoj povredi Kevina Duranta, te činjenici da Stefa Karija ne prati Klej Tompson na pravi način. Tompson se nalazi u velikoj krizi u ovogodišnjem plej-ofu i beleži tek oko 37 odsto ubačenih šuteva iz igre, uz čak po četiri upućena šuta manje u proseku nego u istom periodu minule godine. Kevin Durant i Andre Iguodala pokušaće da se obruše svim silama na Lebrona Džejmsa i pokušaju da umanje njegov učinak na prihvatljivi minimum. A ne treba zaboraviti da i Drejmond Grin i Džaval Mekgi mogu da imaju ogroman uticaj u odbrani jednog od najboljih igrača današnjice. Na sve to, Golden Stejt je ekipa krcata velikim zvezdama, a defanzivno gotovo neporozna.

Gledajući širu sliku, teško je da će Golden Stejt izgubiti ovo finale, posebno kako serija bude odmicala. Jednostavno, Ratnici imaju strašno moćan i usklađen tim, s mnogo šuterske moći i dobrih opcija s klupe. Iako Stiv Ker neće biti tu da vodi ekipu, Majk Braun se pokazao kao dovoljno sposoban stručnjak da izvede tim na pravi put. Ali, ne treba ni pominjati da je na drugoj strani Kralj, aktuelni šampion i ekipa kojoj ni prošle godine nisu dodeljivane preterano velike šanse za uspeh, a setimo se šta se na kraju dogodilo...

Na kraju, malo kladioničarskih sugestija.

Kavsi su vezali sedam pobeda u gostima i svaki put beležili su 106 ili više koševa. Voriorsi su takođe u istom nizu trijumfa u svom domu, uz identičan učinak. Minimum je bio 106 koševa.

Golden Stejtova poslednja dva poraza od Klivlenda na svom terenu imala su zajedničko to da je u obe utakmice ubačeno manje od 100 poena, a manje od 187 poena na meču palo je samo jednom u prethodnih pet okršaja.

