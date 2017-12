Ernan Krespo u epizodi: Kad sam bio mlađan lovac ja

Argentinski as se prisetio pikantnih detalja iz momačkog života

Nekada jedan od najboljih špiceva planete kao i najskuplji fudbalresveta, Ernan Krespo prisetio se malo mladosti i ludisti koje je izvodio tokom iste, sve dok je "bušio" mreže, ali očigledno i žene igrajući za River Platu, Parmu, Lacio, Inter, Čelsi, Milan i Đenovu.

"Kada sam bio mlad učestvovao sam u mnogim orgijama u kojim a je naravno bilo mnogo više žena", iskren je bio 42-godišnji Argentinac u jednoj TV emisiji, "Bio sam samac., bogat i poznat fudbaler i taj moj život je trajao recimo do 27. godine. Mislim da je to normalno... Mislim, nisam ponosan na to , to je bio samo moje životno iskustvo. Čim sam upoznao sadašnju suprugu, prestao sam sa orgijama. Danas mi nimalo ne nedostaju i presrećan sam porodičnim životom koji vodim."

Da li mu je verovati...

(foto: Action Images)