Eto zašto su najveći: Dan posle osvajanja titule - treći potpis u Juventusu

Huan Kvadrado otkupljen za 20.000.000 evra

Možda ne baš sve, ali mnogo toga o novoj sezoni u Torinu će se znati i pre no što Masimilijano Alegri i njegovi izabranici otputuju na odmore. Nema improvizacije u velikom klubu. Ako želiš da budeš najbolji ne smeš sebi da dozvoliš da uđeš u cajtnot. Neki tu lekciju nikako da nauče, a u Juventusu mogu da drže predavanja na tu temu. Poslednji primer: Huan Kvadrado ostaje u Torinu, pošto je Juventus njegov ugovor otkupio od Čelsija za 20.000.000 evra koje će plaćati u naredne tri sezone.

Toliko obeštećenje je utvrđeno još prilikom pregovora o trogodišnjoj pozajmici. Ali već posle prve sezone - mada je Kolumbijac igrao za Juve i u poslednjih šest meseci sezone 2015/2016 - Juve je shvatio da je baš to ono što mu je trebalo.

U njegov prilog govori i osam golova u 83 utakmice za Staru damu. Pojedini su bili izuzetno važni, poput onih u sudarima sa Inerom, Olimpikom iz Liona ili Torinom.

Sve su to detalji u koje su bili upoznati oni koji makar ovlaš prate italijanski fudbal. Ali ono što je nama najzanimljivije je to što Juve, samo dan pošto je pobedom protiv Kotonea (3:0) overio šestu uzastopnu titulu prvaka, već može da kaže da je ugovorio tri velika posla za narednu sezonu. Pored Kvadrada, od Bajerna je za 17.000.000 evra otkupljen i Medi Benatija, još jedan igrač koji se dokazao na pozajmici, dok iz Boke Juniors stiže 10.500.000 vredni cenralni vezni Rodrigoa Bentankur.

Pritom, mladi štoper Atalante Matija Kaldara nešto ranije je otkupljen za 15.000.000 evra (uz bonuse bi suma mogla da naraste na 25.000.000) s tim da će on ostati u Bergamu do leta 2018. Askolijevo krilo Rikardo Orsolini plaćeno je 6.000.000, plus još 4.000.000 u premijama zavisnim od budućih igara u Torinu...

Sve Juve radi na vreme. Zato je i najbolji. Bar u Italiji. A videćemo početkom juna da li je i u Evorpi.

(FOTO: Action Images)