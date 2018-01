Everton i Volkot - kvota 4,00! Šta kažu Alardajs i Venger…

Pregovori u toku…

Everton je već u Dženku Tosunu dobio veliko zimsko pojačanje, a menadžer Sem Alardajs planira još jedno - Tea Volkota. Dugogodišnji napadač Arsenala nije nikada bio bliži odlasku iz tabora Tobdžija.

Povodom mogućeg transfera na Gudison Park se oglasio i Alardajs koji ne krije želju da dovede engleskog ofnazivca, ali tvrdi da još ništa nije dogovoreno. Inače, kvota u MOZZART kladionicama da će Volkot preći u Everton trenutno iznosi 4,00. Kvota na ostanak u Arsenalu je 6,00.

“Ako bude moguće da završimo taj posao, bio bih presrećan. Trenutno se vode pregovori i ako sve prođe u najboljem redu - što je u današnje vreme jako teško - bilo bi to sjajno pojačanje za našu napadačku liniju. Sjajno iz nekoliko razloga. Zbog realizacije, brzine, iskustva i osećaja za asistencije koji on poseduje. Ništa još nije dogovoreno, ali pregovori traju. Mislim da ne postoje šanse da to bude pozajmica, već samo konačan transfer. Ali neću da širim optimizam dok ne bude potpisano”, poručio je Alardajs.

Iskusni starteg tvrdi da bi Volkot bio idealno pojačanje za Karamele…

“Teo nije rizično pojačanje jer je dokazan igrač. Postigao je 100 golova za Arsenal, imao otprilike i toliko asistencija igrajući na krilu. Brzina mu je jedna od kljulnijh vrlina, a to je upravo ono što nama nedostaje. A tek mu je 28 godina…”

Da je Volkot blizu odlaska može se zaključiti i posle današnje konferencije za medije Arsena Vengera. Arsenalov menadžer je takođe najavio mogućnost odlaska…

“Rekao sam Teu da bih voleo da ostane, ali da ne mogu da mu dam garancije za minutažu. Imam sjajan odnos sa njim i ne želim da bude nesrećan ili da mu ugrozim šanse da odlazak na Mundijal”, rekao je Venger.

