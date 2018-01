Everton Luiz ide u Seriju A? Menadžer kaže da je veoma moguće!

Izgleda da u Spalu može da dobije veći novac nego u Partizanu

Veličina slova A A A

Gde će Everton Luiz?

Pominjali su se ove zime Rostov, moskovski Dinamo, Genčlerbirligi, Orlando Siti i još mnogi drugi. A, danas je njegov menadžer Marćelo Maskanji dao izjavu za italijanski sajt Estense.com u kom je govorio o mogućem transferu Evertona u italijanskog prvoligaša Spal.

Izgleda da se Evertonu sprema plata od 800.000 evra godišnje, ali sada preostaje da se klubovi dogovore među sobom. I to je najteži deo.

O tome je govorio Maskanji.

"Veoma moguć transfer, ali sada preostaje da se klubovi dogovore. To se do sada nije dogodilo. Nadamo se da će se to dogoditi u narednih par dana", rekao je Maskanji.

Evertonu na leto ističe ugovor s Partizanom i već je odranije poznato da će ove zime promeniti klupske boje.

Danas se pojavila informacija da je Everton odbio ponudu od 500.000 evra po sezoni od Partizana, tako da je jasno da misli da negde može bolje da zaradi.

Da li je to Spal?

(FOTO: Star sport)