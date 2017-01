Everton široke ruke - Šnajderlin je prišiven! Junajtedu ide 24.000.000 i razni bonusi, Žoze i srećan i tužan

Medicinski pregledi gotovo sigurno danas

Ako se Sitijeva kupovina Gabrijela Žezusa može podvesti kao posao koji je odrađen ove zime, onda je to najveća transfer bomba koja je eksplodirala ove zime u Premijer ligi trenutno. Ali, ako gledamo iz ugla odrađenih poslova počev od 1. januara, onda je na vrhu engleskog fudbala sada - Everton sa transferom Morgana Šnajderlina iz Mančester junajteda.

Priča čiji su gotovo svi detalji bili poznati već danima unazad danas dobija svoje završno poglavlje. Nakon što su Mančester junajted i Everton postigli konačni dogovor po pitanju svih sitnica, Šnajderlin je spakovao kofere i uputio se ka Gudison Parku i tako iza sebe ostavio tužnog Žozea Murinja.

Everton će na ime obeštećenja uplatiti 24.000.000 evra, plus još dva i po miliona kroz ostale bonuse. Iz Junajteda je poslednjih godina put plavog dela Liverpula krenulo nekoliko igrača, počev od Tima Hauarda, Fila Nevila, Darona Gibsona, do Toma Kleverlija.

Žoze Murinjo je posle trijumfa nad Halom u Liga kupu otkrio da je u isto vreme srećan i tužan zbog odlaska Morgana Šnajderlina.

„Pre meča gospodin Vudvord (Ed, prvi operativac Junajteda prim. aut.) prišao mi je i rekao da je posao završen. Srećan sam, ali u isto vreme i tužan. Tužan jer volim Morgana, tužan jer je mogao da bude naša opcija u podužoj sezoni. Ali, srećan jer ovo je ono što on želi. Hoće da igra svaku utakmicu, želi da bude važan igrač za tim i ako on to želi ja sam srećan zbog njega“, poručio je Murinjo.

Medicinski pregledi, čime će biti stavljena tačka na ovaj transfer, biće obavljeni danas.

