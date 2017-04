Evertonove izjave znače da ostaje do kraja leta: Hoću titulu, hoću Ligu šampiona, hoću i da klub zaradi!

Partizanov vezista izuzetno motivisan pred kraj prvenstvene trke

Veličina slova A A A

Do pre mesec dana „nije bilo šanse“, a danas ne samo da one postoje, nego u Humskoj 1 vide čak i - Ligu šampiona!

Partizanova pobeda u 154. večitom derbiju razgalila je navijače koji su smislili pesmu Leandreu Tavambi, označila uspon Leonarda da Silve Soze na prvo mesto lige strelaca, a njegovo sunarodnika iz Brazila, Evertona Luiza osokolila da smatra kako ekipa Marka Nikolića poseduje kvalitet ne samo za osvajanje titule, već i za nešto više.

Šta Partizan radi kada ne ide...

Everton je, uz strelce na Marakani, bio jedan od ključnih igrača crno-belog tima koji se tim trijumfom poravnao na tabeli sa Crvenom zvezdom i trku za titulom prvaka Srbije učinio daleko zanimljivijom nego što se donedavno činila.

„Propozicije takmičenja su takve da je nama samo pobeda u gostima omogućavala da nastavimo da mislimo o tituli. Poraz bi značio odlazak Crvene zvezde na šest bodova i bilo bi stvarno čupavo stići takvu prednost, na svega nekoliko kola do kraja. Bili smo svesni važnosti utakmice i nijednog sekunda nismo prestajali da se borimo. Ispalo je odlično za nas i sad razmišljamo o narednim pobedama koje bi nam omogućile da budemo prvaci“, istako je Everton Luiz u izjavi za brazilske medije, komentarišući posledice rezultata (3:1) od utorka veče.

Crvena zvezda i Partizan u ovom trenutku imaju po 40 bodova, ali je aktuelni šampion u prednosti, jer je osnovni deo prvenstva završio na liderskoj poziciji i ukoliko rivali budu poravnati i na kraju plej-ofa ekipa sa Marakane će odbraniti naslov prvaka. To znači da je Parnom valjku potrebno da pobeđuje sve do kraja, ali i da se nada kiksu crveno-belih, kako bi preuzeo lidersku poziciju.

„Srpska liga omogućava samo jedno mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ako postanemo prvaci onda ćemo imati šansu da se borimo za plasman u društvo najboljih klubova planete. To je dobro za svakog sportistu, jer svako želi da odmeri snage sa najboljim na svetu. Dobro je i za klub, koji će imati veliki finansijski podstrek. Naša želja da osvojimo prvenstvo prevazilazi samo puko podizanje trofeja“, jasno je Everton Luiz poručio da želi više.

--->>> Posledice derbija - Partizanovi problemi za Vojvodinu: Bez osovine na sredini i bez prvog levog beka

--->>>Toranj iza napadača! Šta je Partizan dobio s Tavambom i na kojim utakmicama može ovo da ponovi? (VIDEO)

--->>>Derbi kroz statistiku: Partizan precizniji i agresivniji, Frimpong dominantan na zemlji, Tavamba u vazduhu – Miletić uništio Ruiza…

--->>>Transparent nepobedivosti u Partizanovoj svlačionici: Ovako mi igramo!

Želi Ligu šampiona, a na osnovu onoga kako je pričao deluje da je spreman da ostane u Humskoj 1 do kraja evropskih kvalifikacija. Kao što je, bar tako uveravaju čelnici kluba, slučaj i sa preostala dva nosioca igre, Leonardom i Urošem Đurđevićem.

Ako Partizan bude prvak Srbije onda će u kvalifikacije za elitni kup da se uključi od druge eliminacione runde. U njoj bi bio nosilac. Taj status bi, prođe li dalje, izgubio u sledećem krugu, dok bi u eventualnom plej-ofu izvesno bio u grupi nepovlašećnih timova.

--->>> Partizan otvara kapije – Grobari, dođite na Vojvodinu!

--->>> Mažić iz Istanbula na derbi u Humsku

--->>> Sudijska komisija FSS: Leonardo je zaslužio crveni... Ali i Boaći (VIDEO)

Ukoliko, pak, izabranici Marka Nikolića završe na drugom mestu onda će u kvalifikacije za Ligu Evrope. I to od prvog kola. Zahvaljujući koeficijentima osvojenim minule sezone (bez obzira na bordolom na početku ove) u svakoj od četiri runde (čak i u takozvanom plej-of) bi bio nosilac i imao bi, uslovno rečeno, lakšu prohodnost do grupne faze.

Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je 11. i 12. jula, dok eliminaciona faza za Ligu Evrope kreće već 29. juna.

(FOTO: Star sport, MN Press)