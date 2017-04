Evo priznanja Dijega Koste: Nisam srećan u Londonu!

Posle ove izjave čini se da je odlazak sjajnog strelca iz Čelsija izvestan

Prvi strelac Čelsija Dijego Kosta istakao je da je nije zadovoljan životom u Londonu i tako nagovestio da će otići na kraju sezone.

Španski reprezentativac je i zimus hteo da pređe u Tjanđin Kvanžan za platu od čak 700.000 evra nedeljno, odmah iza rekordera Karlosa Teveza iz Šangaja, ali su Plavci odbili ponudu.

Engleski Dejli Miror piše da će Kinezi na leto opet pokušati da ostvare transfer, na šta neće ostati imun 28-godišnji fudbaler.

„Srećan sam u Čelsiju, ali ne mogu to isto da kažem za život u Londonu. To je nešto totalno drugačije i nema nikakve veze jedno sa drugim. Čelsi mi je mnogo dao, u ekipi sam koja pobeđuje i to me motiviše, ali videćemo kakva će biti moja budućnost“, rekao je španski reprezentativac.

Čelsi je već spremio zamenu za strelca 17 golova u Premijer ligi ove sezone, a to je Romelu Lukaku iz Evertona. Belgijanac nije jedini na meti, Plavci uz njega žele i napadača Arsenala Aleksisa Sančeza.

