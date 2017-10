Evropa nema cenu - Partizanov vrtić na ispitu u Berlinu

Takmičenje u Evrokupu crno-beli u ovom trenutku u klubu vide kao veliku školu za mladu ekipu i mogućnost za sticanje preko potrebnog iskustva koje ni najveći novac ne može da obezbedi

Partizan se posle tri godine vraća u Evrokup, pod okrilje Đordija Bartomeua i njegove svite pošto je prošle sezone bio primoran da na kraju ipak izabere FIBA takmičenje prepotentno nazvano Ligom šampiona. Sada su crno-beli čini se ipak u boljem društvu, spremni da oprobaju snagu u drugom po rangu kontinentalnom takmičenju čiji pobednik će izboriti mesto u Evroligi sledeće sezone. Beograđani u Evrokup ulaze sa potpuno promenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu, prosečne starosti 22,64 godine i sa tri odigrane utakmice u Jadranskoj ligi koje su potvrdile da je pred njima još jedna turbulentna sezona.

Kako je najavio trener Miroslav Muta Nikolić, takmičenje u Evrokupu u ovom trenutku u klubu vide kao veliku školu za mladu ekipu i mogućnost za sticanje preko potrebnog iskustva koje ni najveći novac ne može da obezbedi. Mada, pitanje je kako će navijači Partizana "progutati" tu priču s obzirom da su ipak navikli na borbu na trofeje i više ambicije od pukog učestvovanja. Sa druge strane, važno je napomenuti i da više od pola igrača ovog sastava u karijeri još nije igrala evropske klupske utakmice. Tu su izuzeci Novica Veličković, Vanja Marinković, Mihajlo Andrić i Marko Čakarević.

Sastav grupe ukazuje na to da će Partizan imati veoma težak posao, a imao bi ga verovatno i sa jačim sastavom od postojećeg. A pored Partizana u C grupi takmičiće se Alba, Lijetuvos Ritas, Bilbao, Lokomotiva Kuban i Limož. Prvi rival crno-belih je Alba i to u Berlinu u velelepnoj hali Mercedes Benc koja ima kapacitet od 14.500 mesta.

"Znamo u kojoj fazi se nalazimo, počinje takmičenje u Evropi i gledaćemo da odigramo što bolje. Drugo, dobiće priliku mlađi igrači, da ih razigramo, jer nam je ipak prioritet Zadar koji sledi u subotu. Nećemo se sigurno predavati, borićemo se, gledati da što više popravimo odbranu i igrati najbolje što možemo", poručio je trener Nikolić uoči utakmice sa Albom.

Ovakav stav, naravno, nikako ne bi smeo da znači i isticanje bele zastave i predaje unapred, pogotovo s obzirom na činjenicu da je i nemački klub, poput Partizana, drastično promenio sastav u odnosu na prošlu sezonu.

"Zašto bismo igrali u Evropi bez ambicija? Mislim da je u redu da idemo na pobedu uvek. Ne poznajem mnogo Albu, ali znam da imaju novi mlad tim, kao i novog trenera", objasnio je bek Partizana Vanja Marinković.

Ove sezone najiskusniji u timu Partizana biće Novica Veličković i Marko Čakarević, a najmlađi Marko Pecarski. Upravo on bi trebalo, prema najavama trenera, trebalo da dobije pravu priliku u Berlinu.

"Spremni smo i jedva čekamo da takmičenje počne. Svaki minut na terenu koji zaslužim, trudiću se da maksimalno opravdam. Mlad smo tim, želimo sa se dokažemo u čemu će nam mnogo pomoći naši iskusniji igrači od kojih možemo puno da naučimo i na utakmicama i na treninzima i van terena. Alba je veoma iskusan i kvalitetan tim, ali i protiv njih kao i protiv svakog drugog rivala, mi moramo da pružimo svoj maksimum", rekao je Pecarski koji je tokom proteklog vikenda nastupao i za juniorski tim crno-belih.

Inače, jedan od onih koji su tokom leta napustili redove Albe je i nekadašnji kapiten Partizana Dragan Milosavljević koji je otišao u Unikahu iz Malage. Pored Milosavljevića, dosta je bivših igrača Partizana koji su nastupali za Albu – Vule Avdalović, Dejan Koturović, Miroslav Raduljica, Jovo Stanojević, Vladimir Petrović i Blagota Sekulić.

Partizan i Alba do sada su već igrali dva puta i to u sezoni 1985/86 u drugom kolu kvalifikacija za međunarodni Kup Radivoja Koraća. Crno-beli su slavili oba puta, sa 96:89 i 129:79.

Evrokup će ove sezone ponovo imati 24 tima, četiri više nego prošle, raspoređena u četiri grupe, a posle još jednog dobijenog “rata” sa FIBA pod okrilje Evrolige vratili su se oni koji u svakom pogledu pripadaju drugom kvalitativnom ešalonu evropske košarke.

Sistem takmičenja je nepromenjen u odnosu na prethodne dve sezone i počev od četvrtfinala u plej-ofu se igra na dva dobijena meča.

Iz grupne faze plasman u Top 16 obezbediće po četiri najbolja tima iz svake grupe koji će formirati četiri nove grupe. Po dve prvoplasirane ekipe posle šest kola nastavljaju takmičenje u plej-ofu.

Utakmica između Albe i Partizana igra se večeras od 20 sati u Berlinu, a ovaj duel kao i ostale mečeve crno-belij u Evrokupu ove sezone prenosiće televizija Sportklub.

(FOTO: Star Sport)