EVROPSKO PRVENSTVO U ODBOJCI: Srbija na pobedničkom postolju - kvota 2,60!

Sutra počinje šampionat Starog kontinenta, spremite se za spektakl

Veličina slova A A A

Jubilarno 30. Evropsko prvenstvo u odbojci održaće se baš u zemlji tog sporta - Poljskoj. Ova država će biti sama organizator celog turnira koji će održati od 24. avgusta do 3. septembra, a mečevi će se igrati u Varšavi, Gdanjsku, Šćećinu, Katovicama i Krakovu.

Reprezentacija Srbije će igrati u grupi A, gde se još nalaze Poljska, Estonija i Finska, a svoj prvi meč igraće na svečanom otvaranju utakmicom na Nacionalnom fudbalskom stadionu u Varšavi, 24. avgusta od 20.30 časova. Očekuje se da tom spektaklu prisustvuje čak 60.000 ljudi!

MOZZART KVOTE

(1,55) POLJSKA - SRBIJA (2,29)

Naši reprezentativci će u 2. kolu, 26. avgusta u Gdanjsku, igrati protiv Estonije od 17.30 časova. U poslednjem, 3. kolu, 28. avgusta u Ergo areni, Srbija će igrati protiv Finske od 17.30 časova.

Prvoplasirane reprezentacije iz sve četiri grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije igrati u osmini finala.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Krakovu i Katovicama, a polufinalni mečevi, kao i meč za treće mesto i finale u Tauron areni u Krakovu.

SRBIJA PRVA U GRUPI A - kvota 2,60

SRBIJA NA POBEDNIČKOM POSTOLJU - kvota 2,60

SRBIJA PRVAK EVROPE - kvota 8,00

Naš nacionalni tim ide na prvenstvu u odličnom raspoloženju koje je doduše malo pokvarila povreda Marka Ivovića i to je najveći hendikep sa kojim mora da se izbori selektor Srbije Nikola Grbić.

Odbojkaška reprezentacija Srbije (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore) učestvovala je 25 puta na dosadašnjih 29 šampionata Evrope. Naši odbojkaši nisu igrali 1948. godine u Rimu, 1950. u Sofiji, 1983. u Istočnom Berlinu i 1993. u Turkuu.

Srbija je do sada odigrala 184 utakmice i ostvarila 100 pobeda i 84 poraza.

Za reprezentaciju je na EP do sada nastupalo 130 igrača. Andrija Gerić i Nikola Grbić su rekorderi sa osam učešća na šampionatima Evrope i sa po 54 odigrane utakmice. Slobodan Boškan, Goran Vujević i Ivan Miljković su igrali na sedam EP, Vladimir Grbić i Dragan Stanković na šest šampionata Evrope, a pet puta su učesnici EP bili Željko Tanasković, Đula Mešter, Nikola Kovačević, Marko Podraščanin i Saša Starović.

SPISAK REPREZENTACIJE SRBIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO U POLJSKOJ 2017:

TEHNIČARI: Nikola Jovović (Monca, Italija) i Maksim Buculjević (ACH Volej Ljubljana, Slovenija).

KOREKTORI: Aleksandar Atanasijević (SIR Sejfti Peruđa, Italija) i Dražen Luburić (JT Tanders Hirošima, Japan).

LIBERA: Nikola Rosić (Arkada Galaci, Rumunija) i Neven Majstorović (Ren, Francuska).

BLOKERI: Dragan Stanković (Lube, Italija), Marko Podraščanin (SIR Sejfti Peruđa, Italija), Srećko Lisinac (Belhatov, Poljska) i Aleksandar Okolić (Berlin, Nemačka).

PRIMAČI: Uroš Kovačević (Verona, Italija), Nemanja Petrić (Modena, Italija) i Milan Katić (Lučnička Bidgošč, Poljska) i Goran Škundrić (Trikolul Ploešti, Rumunija).

RASPORED UTAKMICA:

A GRUPA – GDANJSK (ERGO ARENA):

1. KOLO – ČETVRTAK, 24. AVGUST:

VARŠAVA – NACIONALNI FUDBALSKI STADION:

(1,55) POLJSKA – SRBIJA (2,29) 20,30

GDANJSK:

(1,65) FINSKA – ESTONIJA (2,11) 17,30

2. KOLO – SUBOTA, 26. AVGUST:

SRBIJA – ESTONIJA 17,30

POLJSKA – FINSKA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

SRBIJA – FINSKA 17,30

POLJSKA – ESTONIJA 20,30

B GRUPA – ŠĆEĆIN (AZOTI ARENA):

1. KOLO – PETAK, 25. AVGUST:

(2,41) SLOVAČKA – ČEŠKA (1,50) 17,30

(1,30) ITALIJA – NEMAČKA (3,20) 20,30

2. KOLO – NEDELJA, 27. AVGUST:

ITALIJA – SLOVAČKA 17,30

NEMAČKA – ČEŠKA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

SLOVAČKA – NEMAČKA 17,30

ČEŠKA – ITALIJA 20,30

C GRUPA – KRAKOV (TAURON ARENA):

1. KOLO – ČETVRTAK, 24. AVGUST:

(3,55) BUGARSKA – RUSIJA (1,25) 17,30

(1,15) SLOVENIJA – ŠPANIJA (4,70) 20,30

2. KOLO – SUBOTA, 26. AVGUST:

RUSIJA – SLOVENIJA 17,30

BUGARSKA – ŠPANIJA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

BUGARSKA – SLOVENIJA 17,30

RUSIJA – ŠPANIJA 20,30

D GRUPA – KATOVICE (DVORANA SPODEK):

1. KOLO – PETAK, 25. AVGUST:

(1,30) HOLANDIJA – TURSKA (3,20) 17,30

(1,05) FRANCUSKA – BELGIJA (7,70) 20,30

2. KOLO – NEDELJA, 27. AVGUST:

BELGIJA – TURSKA 17,30

FRANCUSKA – HOLANDIJA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

BELGIJA – HOLANDIJA 17,30

FRANCUSKA – TURSKA 20,30

OSMINA FINALA – SREDA, 30. AVGUST:

TERMINI MEČEVA OSMINE FINALA SU 17,30 I 20,30 ČASOVA.

KRAKOV:

A 2 – C 3

C 2 – A 3

KATOVICE:

B 2 – D 3

D 2 – B 3

ČETVRTFINALE – ČETVRTAK, 31. AVGUST:

TERMINI MEČEVA ČETVRTFINALA SU 17,30 I 20,30 ČASOVA.

KRAKOV:

(1) A 1 – POBEDNIK MEČA C 2 – A 3

(3) C 1 – POBEDNIK MEČA A 2 – C 3

KATOVICE:

(2) B 1 – POBEDNIK MEČA D 2 – B 3

(4) D 1 – POBEDNIK MEČA B 2 – D 3

KRAKOV:

POLUFINALE – SUBOTA, 2. SEPTEMBAR:

TERMINI MEČEVA POLUFINALA SU 17,30 I 20,30 ČASOVA.

POBEDNICI MEČEVA 1 i 2

POBEDNICI MEČEVA 3 i 4

KRAKOV – 3. SEPTEMBAR:

FINALE: 20,30

MEČ ZA TREĆE MESTO: 17,30

RIVALITET SRBIJE I POLJSKE:

SRB (YUG, SCG) – POL 11 2 9 12:28

1955.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (15:10, 13:15, 5:15, 14:16)

1958.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (9:15, 5:15, 15:17)

1963.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (12:15, 9:15, 15:7, 12:15)

1967.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (7:15, 13:15, 12:15)

1975.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (7:15, 8:15, 8:15)

1979.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (8:15, 6:15, 8:15)

1989.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (16:14, 6:15, 11:15, 8:15)

MEČ ZA SEDMO MESTO:

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (5:15, 16:14, 6:15, 3:15)

1991.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 3:1 (6:15, 16:14, 16:14, 15:3)

2001.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 3:0 (25:19, 25:14, 25:22)

2003.

SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – POLJSKA (POL) 2:3 (22:25, 25:22, 28:26, 19:25, 13:15)

(FOTO: MN Press, Printskrin)