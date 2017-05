EX-YU LIGE: Čekajući (nove) prvake

Za titule nacionalnih prvenstava u našoj regiji nastavljaju se borbe još u BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Vardar i Maribor već krunisani

Veličina slova A A A

Tokom minulog fudbalskog vikenda na prostorima nekadašnje Jugoslavije nije dobijen novi šampion, nakon što su Vardar i Maaibor već uzeli pehare pre nedelju dana.

HRVATSKA

Oba splitska kluba pala su u 33. kolu hrvatskog šampionata kao žrtve besomučne potere za titulom između Rijeke i Dinama. Veliki Jadranski derbi pripao je Rijeci, koja je pobedom nad Hajdukom od 2:0 stigla na dohvat osvajanja pehara. U tome joj je pomogao bojkot Torcide zbog loše organizacije i maltretmana gostujućih navijača na Rujevici od strane domaćeg kluba i policije. Nakon što su nekoliko puta ukazivali na to, uključujući i performans kada su stigli obučeni kao zatvorenici u Gvantanamu, odlučili su se na radikalan potez.

"Večni prvak Hrvatske", Dinamo slavio je minimalnim rezulatom na gostovanju Splitu, te je tako zadržao još kakvu-takvu šansu za stizanje Rijeke koja sada vodi pet poena.

Do kraja tekuće sezone NHL-a ostalo je da se odigraju još tri kola. Vrhunac sezone fudbala u Hrvatskoj biće finale kupa koje je na programu 31. maja u Varaždinu. Naravno, za prestižni trofej će se boriti Rijeka i Dinamo. Zanimljivo je da će isti timovi, samo četiri dana ranije odigrati derbi u poslednjem kolu šampionata.

Ako Rijeka zadrži ovu prednost do poslednjeg kola, uzeće titulu bez obzira na ishod derbija. Ali ako izgubi dva poena, a Dinamo odigra perfektno, Zagrepčanima će trebati trijumf od 3:0 i više u završnoj rundi. U slučaju jednakog broja bodova, odlučuje međusobni susret, a Rijeka je u prvom delu šampionata slavila na Rujevici sa 5:2.

REZULTATI 33. KOLA

Istra 1961 - Cibalija 1:2

/Mitrevski 31 - Pervan 60, Baša 70/

Split - Dinamo 0:1

/Hodžić 55/

Lokomotiva - Inter 2:0

/Karačić 69, Šunjić 90+2/

Rijeka - Hajduk 2:0

/Maleš 14, Gavranović 30/

Osijek - Slaven 3:0

/Ejupi 9, 52p, Ljopa 16/

SLOVENIJA

Za razliku od Hrvatske, u Sloveniji se zna ime šampiona, a to je Maribor koji se zato potpuno opustio te je u ovom kolu izgubio 1:3 od Aluminija u Kidričevu.

I do kraja tamošnjeg šampionata ostale su još tri runde pa se nastavljaju borbe za izbegavanje "crvene zone", ali i za plasman na neke od dve pozicije koje vode u Ligu Evrope. Za sada se zna da je Radomlje već drugoligaš, a pretposlednje mesto, koje vodi u baraž "drži" Krško, a u toj situaciji bi mogli da se nađe još i Aluminij i Rudar. Što se tiče LE, za nju se vodi bitka između Olimpije, Domžala, Nove Gorice i eventualno Kopera i Celja.

REZULTATI 33. KOLA

Radomlje - Koper 0:4

/Križman 3, Pučko 36, Ruben Belima 56, Candaris 90+1/

Celje - Krško 1:2

/Volaš 32 - Mensa 78, Mujan 90+2/

Gorica - Rudar 1:2

/Žigon 4, Kavčič 75 - Meri 59/

Olimpija - Domažale 3:1

/Benko 15, Mikić 45+1, Boateng 66 - Bratanović 24/

Aluminij - Maribor 3:1

/Mesec 18, 42, Kramer 44 - Hotič 87/

BiH

U BiH se vodi veoma interesantna trka za titulom između tri ekipe, Željezničara, Zrinjskog i Sarajeva. Ove tri ekipe su obezbedile i učešće u evrokupovima, tako da su prebrinule tu brigu, te svom snagom igraju za prvo mesto. Do kraja sezone ostalo je još dva kola i po svemu sudeći ništa se neće znati do samog kraja. U ovom, 30 kolu, Željo je odigra KI X sa Kupom, dok je Zrinjski preuzeo drugo mesto i to pobedom nad Sarajevom koje je tako palo na treću poziciju.

Što se tiče plej-of grupe tu su odigrana dva KI X i jedan TR 0-1 u minulom kolu, što je sigurno unesrećilo mnoge kladioce koji su odabrali baš ovu ligu za klađenje. Opstanak su do sada obezbedili Mladost iz Doboja i Široki Brijeg, Olimpik iz Sarajeva je jedini sigurni drugoligaš, dok će peto mesto i direktno ispadanje iz Premijer lige pokušati da izbegnu Čelik, Metalege i Vitez.

REZULTATI 30. KOLA

PLEJ-OF GRUPA

Zrinjski - Sarajevo 3:2

/Mešanović 33, Stojić 47, Tomić 67 - Crnkić 41, Sarić 50/

Kupa - Željezničar 1:1

/Barić 61 - Bektić 29/

Sloboda - Radnik 2:0

/Kalezić 12, Subić 50/

PLEJ-AUT GRUPA

Čelik - Metalege 0:0

Olimpik - Mladost 3:3

/Svraka 35, 71, Govedarica 53 - Husić 12, 57, Brkić 29/

Široki Brijeg - Vitez 0:1

/Barišić 89/

CRNA GORA

U Crnoj Gori, dva kola pre kraja zna se koje je ostao bez prvoligaškog statusa (Jedinstvo), ali još nije poznato ko će uzeti šampionsku titulu. A biće pakleno, pošto se za nju i dalje bore Budućnost, Zeta, ali i Sutjeska. Za ovakvo uzbudljiv kraj šampionata u poslednjem odigranom kolu pobrinula se upravo ekipa iz Golubovaca trijumfom od 1:0 nad Budućnošću. U donjem delu tabele, situacija je jednako napeta pošto će Bokelj, Lovćen i Petrovac pokušati da izbegnu 10. i 11. poziciju koje vode direktno u Drugu ligu. Osmo i deveto mesto koje vodi u baraž, za sada preti Rudaru, Iskri, Grbalju, pa čak i Dečiću.

REZULTATI 31. KOLA

Mladost - Jedinstvo 6:2

/Petrović 26, 50, 61, Raičević 38, Kopitović 45, Jablan 53 - Pavičević 65, 75/

Zeta - Budućnost 1:0

/Krstović 22/

Dečić - Lovćen 1:0

/Vujačić 84/

Sutjeska - Bokelj 1:1

/Bakrač 33 - Denković 18/

Grbalj - Iskra 2:3

/Pavlović 10, 77 - Bošnjak 31, Petrović 37, Paunović 77/

Petrovac - Rudar 3:1

/Burzanović 44, Boričić 46, Komičuk 90+4 - Janković 36/

MAKEDONIJA

Vardar je kao i Maribor obezbedio titulu još u prošlom kolu tako da je u ovom došlo do opuštanja i 2:2 na gostovanju Rabotničkom koji je tako preuzeo drugu poziciju od Škendija koja je pritom izgubila od poslednjeplasirane Makedonije. Škendija je sigurno druga, tako da je "nagazna mina" kada je u pitanju sportsko klađenje, što je i opravdala u ovom kolu. Za treću poziciju i poslednje mesto koje vodi u Evropu u poslednja tri kola vodiće Rabotnički, Pelister i Renova.

Status prvoligaša izgubili su Makedonija i Bregalnica. Škupi, Pobeda i eventualno Sileks su kandidati za osmo mesto koje vodi u baraž.

REZULTATI 33. KOLA

Pelister - Škupi 1:0

/Silva 45+2/

Bregalnica - Pobeda 1:2

/Miovski 81 - Gesoski 65p, Stanić 77/

Makedonija - Škendija 2:3

/Stojkovski 74, Zdravkovski 88p - Abdurahimi 20, Alimi 60, Radeski 65/

Rabotnički - Vardar 2:2

/Sadiki 54, Siljanovski 88 - Đigauri 36, Barsegijan 60/

Renova - Sileks 1:0

/Velinov 9/

Kvote i igra za sve EX-YU lige potražite na mozzartbet.com.

(foto: MNPressphoto, Sofascore)