Fajenord je uplašen, ali Tornstra i Elija imaju lek za smirenje - evrogolovi za ostanak na šampionskom kursu (VIDEO)

Lider holandskog prvenstva nije oduševio igrom

Džaba onih 8:0 protiv nejakog Go Ahed Iglsa. Poraz u derbiju sa Ajaksom i kasniji remi na gostovanju kod Zvolea očigledno su uzdrmali samopouzdanje Fajenorda. Istina, u 31. kolu Eredivizije kec na De Kajpu, ali ostaje utisak da su se u Roterdamu uplašili sve izvesnije mogućnosti da prekinu 18 godina dug šampionski post. Odlični Utreht opasno je zapretio lideru Eredivizije, ali su ga golovi Jensa Tornstre i Eljera Elija poslali kući praznih šaka - 2:0.

Utreht je mogao više. Utreht je mogao do boda. Fajenord je na trenutke delovao kao tim prepadnutih igrača. Igrao je kod kuće, svi znamo kakva je vrela atmosfera u Roterdamu, ali je dobar deo meča presedeo na sopstvenoj polovini čekajući rivala na kontru. Nije to bila taktika. Nije to bio Fajenord koji se uopšte izborio za pol poziciju pred finiš prvenstvene trke. Ne, vrlo je prosto. Pritisak je počeo da steže noge izabranika Đovanija Van Bronkhorsta. Predugo nije bilo titule u Roterdamu.

I nadali su se u Ajaksu da će Uhtreht, kao što je to mnogo puta učinio gigantu iz Amsterdama, sada zagorčati život i Fajenord. Ali to što je Fajenord uplašen, ne znači da ne zna. Jens Tornstra zna mnogo. Znaju to i u Utrehtu iz kojeg je 2014. i došao u Fajenord. Posle promašenog zicera za goste krajem prvog poluvremena, duga lopta na glavu najboljeg strelca Eredivizije Nikolaja Jorgensena, koji ju je spustio na nogu Tornstri, a ovaj lukavo i vešto iz prve sproveo preko Uhtrehtovog golmana Davida Jensena ua 1:0 u 48. minutu. Tornstrin 14. ligaški gol u sezoni, a nemojmo zaboraviti i osam asistencija. Blistava sezona.

Ni to inicijalno vođstvo nije pomoglo Fajenordu da se oslobodi. Ponovo je Utreht bio taj koji je diktirao ritam igre. Domaći su saterani na konopce. Viljem Jansen je u 74. minutu imao dobru šansu da izjednači. Nije i po nepisanom fudbalskom pravilu stigla je kazna. Surova i u isto vreme predivna. Eljero Elija je u stilu Felipea Kutinja poslao savršenu kiflu sa ivice kaznenog prostora, Jensen kao da je pogrešno procenio putanju lopte, ali pitanje je da li bi imalo smisla i da nije spustio ruke.

Fajenord sada ima 76 bodova. Ajaks četiri manje i sudar sa Herenvenom u džepu. Mora da pobedi.

EREDIVIZIJA, 31. kolo:

Petak:

Herakles - AZ Alkmar 1:2 (0:0)

/Kuvas 90+3 - Veghorst 53, Jahanbaš 82/

Subota:

Roda - Sparta Roterdam 3:1 (1:0)

/Ajagun 14, 61, Roshuvel 89 - Verhar 77/

Den Hag - PSV 1:1 (0:1)

/Havenar 87 - Proper 7/

Ekscelsior - Vitese 1:0 (1:0)

/Haselbajnk 13/

Tvente - NEC 3:0 (1:0)

/Unal 12, 90+2, Jensen 58/

Nedelja:

Viljem II - Go Ahed Igls 2:0 (0:0)

/Sol 72, Šurman 82/

Fajenord - Utreht 2:0 (0:0)

/Tornstra 48, Elija 80/

Groningen - Cvole 5:1 (3:0)

/Linsen 14, Mahi 19, 52 Linsen 38, Hrustić 88 - Brok-Madsen 46/

16.45: Ajaks - Herenven

