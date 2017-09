Faktor Tavamba - čovek za lom Dinama

Pošto je Tošić povređen, a Suma neizvestan, Kamerunac figurira kao ključni čovek Partizana u drugom kolu Lige Evrope, po više osnova

Sve oči na Leandrea Tavambu - sve lopte na Leandrea Tavambu.

Struka je tu utakmicu projektovala za Zorana Tošića, navijači se i dalje nadaju da će na njoj da zablista Sjeduba Suma, međutim, kako je najzvučnije pojačanje Partizana povređeno, a najskuplje neizvesno, ključni faktor crno-belih na predsetojećem meču sa kijevskim Dinamom mogao bi da bude Kamerunac.

Po više osnova.

U odsustvu reprezentativnog veziste, od koga se očekivalo da prodorima po desnom boku namuči odbranu Ukrajinaca i usled saznanja da Gvinejac u nogama ima tek 26 minuta takmičarskog fudbala posle povrede prednje lože, sve navodi na zaključak da će učinak srpskog prvaka u drugom kolu Lige Evrope umnogome zavisiti od snažnog ofanzivca.

MOZZART kvote --->>> Partizan - Dinamo Kijev 1 (3,70), X (3,30), 2 (2,10)

A u septembru je i te kako dao Miroslavu Đukiću i navijačima za pravo da veruju kako je baš on potencijalni „jezičak na vagi“ koji bi mogao da pretegne na stranu domaćina. U ovom mesecu Tavamba je namestio čak četiri gola, pride dao dva i ako bude bar jednako učinkovit kao u Superligi onda u Humskoj 1 imaju čemu da se nadaju u duelu sa papirantim favoritom Grupe B.

Ruku na srce, na svim tim mečevima Tavamba je potvrdio da nije gol igrač - kakvi su, na primer, minule sezone bili Uroš Đurđević ili Leonardo da Silva Soza - imao je neshvatljive promašaje protiv Napretka (i ne baš vešte u nadmetanju sa Jang Bojsom), ali je uprkos svemu korista za crno-bele. Videlo se to na meču sa Mladosti, kad je asistirao Danilu Pantiću, onda u okršaju sa niškim Radničkim, jer je posle njegovog dodavanja Zoran Tošić ispalio precizan hitac, u velikoj gužvi u petercu Kruševljana produžio je loptu do Evertona Luiza za bod (1:1), da bi u nedelju posle soloprodora po levoj strani uposlio Đorđa Jovanovića za spas crno-belih na Banjici.

Na sve to, „Tale Surovi“ - nadimak skovan tokom letnjih priprema, po uzoru na jednog od junaka serije „Grlom u jagode“ - tresao je ovog meseca mreže Lučancima i Radu i svoj učinak doveo do nivoa kojim potvrđuje da je znatno napredovao u odnosu na minulu sezonu. Sad pored njegovog imena stoji sedam golova i šest asistencija na 16 takmičarskih mečeva što je više nego pohvalno za igrača koji nije izrazit napadač, već više liči na kreatora igre zaroboljenog u telu džina.

„On je igrač vrhunskog kvaliteta. Može da igra i u napadu i beka i štopera, a čak preko njega možemo da izađemo kad nas protivnik stisne. Stvarno - vrhunski”, opisao je jednom prilikom Miroslav Đukić zimsku akviziciju iz Kairata.

Čak ima zagovornika ideje da upravo Lenadre Tavamba radi posao namenjen Sejdubi Sumi. Razigrava ekipu. Potvrda takvog stava može se naći i u činjenici da je svih šest asistencija podelio različitim igračima, golove posle njegovih dodavanja, osim pobrojanih, davali su i fudbaleri koji više nisu u Partizanu, Leonardo protiv Budućnosti i Nemanja Mihajlović u okršaju sa Mačvom.

„Nadam se da ćemo protiv Ukrajinaca da nastavimo pobednički niz. Verujem da možemo! Ukoliko želimo da slavimo i protiv Dinama, moramo da odigramo mnogo bolje nego protiv Rada. Potrebno je da nam koncentracija bude na daleko većem nivou”, rekao je Tavamba.

Sve što je odradio od početka sezone pozicioniralo ga je kao, trenutno, najkorisnijeg igrača crno-belih (sledeći je Marko Janković sa dva pogotka i četiri asistencije), a koliko mu struka veruje vidi se po podatku da je propustio samo gostovanje u Podgorici i da više minuta provedenih na terenu od njega ima samo štoper Bojan Ostojić (1440:1375).

Ako se ima u vidu da je Dinamo na poslednjem meču igrao sa sledećom četvoricom u odbrani (Mikola Morozjuk 1,75 cm, Jevgen Kačeridi 1,98 cm, Tamaš Kadar 1,88 cm i Josip Pivarić 1,75 cm) jasno je da se Tavambe očekuje velika borba sa defanzivcima ukrajinskog šampiona. Golim okom je uočljivo da visinom može da im parira (1,89 cm), a dosadašnja iskustva nagoveštavaju da bi jedna upotrebljiva lopta ka Ognjenu Ožegoviću (njemu još nije asistirao), kontra kakvu je istrčao u Felčuti ili snalažljivosti iz duela sa Olimpijakosom mogla da primakne Partizan podvigu.

(FOTO: MN Press, Star sport)