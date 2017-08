Fatalna 82 sekunda, kobni promašaji sa penala Kurtoe i pojačanja od 80.000.000 - Arsenalu prvi trofej u sezoni!

Pedrovo isključene donelo preokret Tobdžijama

U finalu FA kupa pomračenje ume Viktor Mozes, u borbi za Komjuniti šild živci su izdali Pedra. Prvo njega. Tanjili su se i drugima. Sledeći je poklekao Tibo Kurtoa, pa Alvaro Morata. Čelsi je za pojasom imao prvi trofej u sezoni, ali ga je prosto predao rivalu. Arsenal je osvojio Komjuniti šild savladavši Plavce u penal seriji sa 4:1.

Regularnih 90 minuta utakmice završeno je rezultatom 1:1 pošto je pogodak debitanta Seada Kolašinca anulirao raniji gol Viktora Mozesa. Bio je na dobrom putu da okaje grehe iz finala Kupa, da se pred navijačima opere za crveni karton u majskom okršaju sa istim rivalom. Nije mu se dalo. Ili možda bolje reći saigrači mu nisu dali.

Na trenutke, Čelsi je danas izgledao suicidno. Pedru taj crveni karton uopšte nije bio potreban. A još nam nije jasno zašto je Antonio Konte odlučio da već u drugoj seriji penal izvede Kurtoa? I zašto je on to učinio tako brzopleto? Da se bar koji sekund koncetrisao, možda ne bi loptu poslao metar iznad gola. Uostalom, da je ceo klub bio malo smireniji, malo manje paničan u potrazi za špicom, da li bi zaista istresao 80.000.000 evra za Alvara Moratu? Jer iako je ovaj poraz najmanje njegov s obzirom na to da je ušao u igru u 74. minutu, nema nikakve sumnje da će ostrvski mediji posle njegovog promašenog penala, poslednjeg u seriji, postaviti to pitanje: da li je Morata vredan svih tih para?

Ali da ne trčimo toliko unapred. U ne preterano atraktivnoj utakmici za gledanje, prvo poluvreme je obeležila stativa Arsenalovog najzvučnijeg pojačanja Aleksandra Lakazeta, da bi drugo otvorio pogodak Viktora Mozesa, koji je iskoristio trenutak nepažnje Roba Holdinga i Ektora Beljerina. Loše ispucanu loptu je u srce kaznenog prostora vratio Geri Kejhil, a Mozes je bio brži od pomenutog dvojca i savladao Petra Čeha.

Logično, usledio je period igre u kojem je Arsenal atakovao, ali nije to izgledalo toliko opasno. Jedan udarac Granita Džake i savršena intervencija Tiba Kurtoe bilo je manje-više sve vredno pomena. Sve dok Pedro nije bez ikakve potrebe đonom uleteo u Muhameda Elnenija i ostavio igrače da sa desetoricom brane gol prednosti.

Samo 82 sekunda kasnije, stigla je kazna. Džaka je centrirao, a Kolašinac postao prvi Arsenalov igrač koji je u debiju pred londonskom publikom pogodio protivničku mrežu još od Žiberta Silve i 2002. godine.

Poslednji minuti regularnog toka utakmice bili su lišeni drame. Tenzija se nadvila nad Vembli pred početak penal serije. Kad je ona i počela - nije dugo trajala. Zbrzao se Čelsi. Požurio je Kurtoa, požurio je i Morata.

Makar jedna briga manje za Arsenal pred početak nove sezone. Ova sasvim sigurno neće biti završena bez pehara. Mada je ovaj iz Komjuniti Šilda svakako najmanje vrednosti. Ali bi mogao da bude od nemerljive vrednosti za igrače. Da ih ubedi da jesu na nivou mančesterskih velikana, pa i Čelsija.

Jer da se ne lažemo, ove sezone samo retki vide Arsenal u prva tri na tabeli.

