FEDERER 18

Švajcarski teniser slavio u finalu Australijan opena nakon pet setova velike, ali ne baš naročito lepe i kvalitetne borbe sa Rafaelom Nadalom

Veličina slova A A A

Rodžer Federer je konačno osvojio taj toliko čekani 18. grend slem! Švajcarski as je u finalu Australijan opena savladao večnog rivala, Rafaela Nadala sa 3:2, po setovima 6:4, 3:6, 6:1, 6:3, 6:4. Na 18. grend slem je čekao četiri i po godine pošto je prethodni pehar podigao na Vimbldonu 2012.

Za razliku od 2009, kada su prvi i jedini put odigrali jedan protiv drugog finale Australijan opena, Rafael Nadal sada nije slavio protiv svog najvećeg rivala. Švajcarac je tako došao do tpete pobede na prvom gerd slemu sezone, samo jedne manje od Novaka Đokovića. Nadal je ostao na 14 gre4nd slem pehara

Prvi set je bio izuzetno dinamičan, kao što se i očekivalo. Oba asa su u me ušla opasno zagrejana, tako da je sve "prštalo". Dobri potezi viđeni su sa obe strane, a posebno je bilo inetresantan Rodžeroov "ping-pong tenis" pošto je insistitao da bude na samoj liniji gotov sve vreme meča, tako da je često bio primoran da udara voleje i poluvoleje. Ipak, nekako je uspeo...

Kako je vreme prolazilo, tako je i kvalitet tenisa opadaa. I to mestimično, čas kod Federera, čas kod Nadala. Tako se kretao i rezultat. Španac je uspeo da vrati milo za drago Švajcarcu već u drugom setu, da bi potom naglo "pao" osvojivši samo jedan gem u trećem delu finala. U njegovom stilu, odmah se fizički i psihički oporavio napravivši brejk već na početku četvrtog seta.

Umor koji ih je stigao, pošto su i jedan i drugi odigrali po dva meča u pet setova na Australijan openu, od kojih je jedan bio polufinale, počeo je od četvrtog seta da utiče na razvoj situacije. I to uglavnom Nadalu u korist. Španac nije briljirao, ali je imao više energije od 35-godišnjeg protivnika koji je zbog slabijeg kretanja počeo da pravi sve više neiznuđenih grešaka. Kvalitet tenisa u finalu nije bio na najvišem nivou, Bio je dobar, ali čini se ni blizu onome što bi eventualno prikazali Novak i Endi da se nisu "sapleli".

Slično kao i u polufinalu, Federer je pre početka završnog seta potražio pomoć lekara, a onda je krenula borba na sve ili ništa. I prvi je do brejka, i to već u prvom gemu stigao Bik sa Majorke. Fedeks se vratio povevši 4:3, da bi potom ponovio brejk za 5:3. I to je bio kraj, pošto je Fedeks uspeo da nekako slomi žilav otpor velikog rivala.

WHEN YOU REALIZE YOU ARE 18x GRAND SLAM CHAMPION #WHATASCENE pic.twitter.com/RQuqEQJ39Q — BreakPointBR (@BreakPointBR) January 29, 2017

Zahvaljujući ovom trijumfu Federer će se sa 17. popeti na 10. poziciju na ATP listi, dok će Nadal sa devetog mesta doći do šestog. Švajcarcu je za trijumf pripalo astronomskih 2.573.330 evra, a Špancu 1.321.258.

(foto: Action Images)