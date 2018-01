Feldin kakvog Zvezda želi - uvek!

"Teško je, stvarno je teško. Sezona je dugačka i teška. Ja sam malo ugruvan, imamo igrače s manjim povredama, ali to ne sme da bude izgovor. Mi uvek idemo na pobedu, držimo glavu visoko i idemo napred", kaže strelac 27 poena u pobedi nad Cedevitom

Iza Crvene zvezde su sedam dana žestokih napora. Putovanja u Podgoricu i Istanbul nisu dala željeni rezultat, ali su crveno-beli sve to naplatili sa kamatom protiv Cedevite u tajfunskom udaru koji je dugogodišnjeg takmaca za titulu umalo ostavio na razlici većoj i od 30 poena! A pokretačka snaga bio je - Džejms Feldin.

Nije ga bilo toliko protiv Budućnosti i Efesa, procenti su mu bili ispod svakog proseka (3/11 u Podgorici, 3/12 u Istanbulu), što je opravdano zabrinulo zvezdašku javnost. Ali vratio se u šutersku optimalu i vratio prepoznatljiv osmeh na lice. Takav, vedar i raspoložen, uradio je ono što je malo kome pošlo za rukom. Za poluvreme Cedeviti je smestio čak šest trojki iz sedam pokušaja, odnosno 20 poena u isto toliko minuta, do kraja je otišao na 27 koševa za drugu najefikasniju utakmicu u regionalnom takmičenju.

"Šutevi su konačno ulazili! Bio sam agresivan, a kada su prva dva šuta ušla, bilo mi je lakše da nastavim dalje", otkrio je Feldin tajnu odlične partije u derbiju sa Cedevitom.

Mada je bilo onih što su Zvezdinim igračima na kraju zamerili onaj pad u završnih deset minuta, kada je Cedevita istopila zaostatak i umalo meč uvela u neizvesniji finiš, treba razumeti položaj branioca titule. Tri utakmice u sedam dana, a već u utorak dolazi Himki, posle čega se ide u Tel Aviv na noge Makabiju.

"Iskreno, osetili smo se posramljeno nakon poraza u Podgorici i Istanbulu. Nismo igrali dobro u odbrani, ali sada smo to popravili drastično. Zato smo i počeli utakmicu s Dangubićem i Lazićem, a oni su odradili sjajan posao u uvodnih pet minuta. To je ono što treba da igramo stalno, da svi budemo agresivni. Morali smo da im vratimo za onaj poraz u Zagrebu, servirali smo im osvetu".

Taman što smo zaustili da postavimo naredno pitanje, uskočio je raspoloženi Tejlor Ročesti s pitanjem:

"Da li je pomenuo mene dosad", na šta smo mi odgovorili da nije, ali je Fel​din počeo:

"Tejlor nema snage da igra, ne pogađa ništa, ne igra odbranu, loš šuter, loš dodavač... Ma, zaboravi", u šaljivom raspoloženju bio je Zvezdin najbolji igrač.

Nastavili smo o ozbiljnim temama. Ekipa je protiv Cedevite igrala s mnogo energije, s velikom željom, činilo se kao da je želela da nadoknadi ispuštene šanse protiv Budućnosti i Efesa.

"Igrali smo dve utakmice pre Cedevite i znali smo šta nas čeka. Znali smo da će nas napasti i da moramo da budemo spremni. Opet, znamo i da Cedevita ima kvalitetan sastav, da želi da osvoji ABA ligu i da je ovo praktično novi evroligaški izazov za nas. Mnogo nam je značilo i to što su tribine bile pune. Osećaj je bio odličan".

U ovakvom ritmu sezone teško se izlazi na kraj, ali crveno-beli uprkos zdravstvenim problemima rade dobar posao.

"Teško je, stvarno je teško. Sezona je dugačka i teška. Ja sam malo ugruvan, imamo igrače sa manjim povredama, ali to ne sme da bude izgovor. Mi uvek idemo na pobedu, držimo glavu visoko i idemo napred".

Zvezda neće imati vremena za slavlje pošto se u sistem priprema za utakmicu sa Himkijem (utorak, 19.00) počinje već danas.

"Biće to poseban trenutak za Čarlsa Dženkinsa, koji se vraća kući. Miljenik je navijača i biće lepo videti ovacije koje će dobiti. Znamo da su moćan tim, da imaju dobre igrače... Znamo i da su odigrali loše u poslednjoj evroligaškoj utakmici (Real u Moskvi), zato će nas napasti jako, siguran sam. Šved im je prvi čovek tima, Dženkins će sigurno biti motivisan, moramo da budemo spremni da ih zaustavimo", kaže Feldin i nastavlja:

"Mi idemo na pobedu, bez obzira ko je na drugoj strani. U Istanbulu smo odigrali loše i pobeda nad Himkijem bi nam mnogo značila, ukoliko želimo da idemo napred".

Zanimalo nas je - da li je uspeo da se čuje sa Dženkinsom uoči njegovog dolaska u Beograd?

"Jesam, naravno, to je moj brat", rekao nam je Feldin, a kada smo ga pitali o čemu su razgovarali uzvratio je:

"A, ne, ne... Ne mogu to da vam kažem. To je između njega i mene", osmehnuo se momak iz Dominikanske Republike.

(FOTO: Star Sport)