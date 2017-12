Feldin posle partije karijere: Dobro sam dremnuo pre utakmice

"Svi smo počeli da ubacujemo velike šuteve. Znali smo kakvu odbranu igraju, a mi smo imali spreman napad za to. Nemaju oni agresivnu odbranu i zato smo znali da treba da ih napadnemo jako", objasnio je Zvezdin košarkaš posle trijumfa nad Efesom

Veličina slova A A A

Sjajni Džejms Feldin nosio je Zvezdu do ubedljive pobede nad Efesom u 11. kolu Evrolige, a smatra da je ključ uspeha bilo to što su crveno-beli odigrali snažno u napadu i uspešno odgovorili na protivnički nalet u drugoj četvrtini.

"Osećaj je sjajan. Ovo je jedan od onih dobrih dana, uspeo sam da otvorim sa nekoliko dobrih šuteva. To mi je pomoglo da odigram vrlo dobar meč. A pre same utakmice imao sam dobro zagrevanje. Zato sam osetio da ću danas da odigram dobro", rekao je Feldin novinarima posle meča.

Da li je ovo Zvezdin najbolji meč u dosadašnjem toku sezone?

"Ona pobeda u Madridu je bila velika. To nam je možda i najbolja partija ove sezone, ali drugačije je kada igraš kod kuće. Posebno ovde u Pioniru. Svakako je jedna od najboljih utakmica ove sezone."

Šta je odlučilo pobednika?

“Napadački smo bili u zoni, a to smo ispratili dobrom odbranom. U drugoj nismo igrali dobru odbranu, dozvolili smo im da se vrate. Znali smo da su dobar napadački tim i da moramo da im odgovorimo na pravi način. Kada smo ušli u ritam, nisu mogli da nas zaustave.”

Koliko je bitno za samopouzdanje ekipe?

"Izuzetno jer smo se dosta mučili u poslednje vreme. Pobeda u Madridu nam je dala krila i energiju. Videli ste večeras šta se desi posle tako velike pobede."

Šta se promenilo u odnosu na mečeve sa CSKA i Olimpijakosom kada ste za 40 minuta ubacili po 58 poena.

"Svi smo počeli da ubacujemo velike šuteve. Znali smo kakvu odbranu igraju, a mi smo imali spreman napad za to. Nemaju oni agresivnu odbranu i zato smo znali da treba da ih napadnemo jako."

Koliko su važne uloge mlađih igrača poput Davidovca i Dobrića?

"Igra cele klupe mnogo znači i olakšava nam posao. Igraju veoma dobro i daju nam mogućnost da malo odmorimo. A kada mi ne igramo dobro, oni uđu i unesu nam novu energiju."

Ubacio si 29 poena, hoćeš li pogledati snimak najboljih poteza sa ovog meča?

"Mama i brat su mi verovatno već to poslali na telefon. Pogedaću kad završimo. Veoma sam srećan zbog pobede i dobre igre. Volim da pobeđujem u svakoj utakmici, dobar je osećaj."

Trojkama si večeras često podizao publiku na noge?

"To je ono što volim da radim. Imao sam mnogo energije. Danas sam dobro dremnuo pre utakmice i volim kad imam interakciju sa publikom. Oni su nas podigli. Kada su oni puni energije, onda smo i mi."

Piše: Nikola Stojković

(FOTO: MN Press)