Fener dobio, Bogdan zaigrao

Odlične role Raduljice i Kalinića

Fener pobedio, Bogdan se vratio! To je u najkraćem rezime prvog večerašnjeg meča Evrolige.

Mada se već nekoliko nedelja sa Galatasarajem "kolje" za fenjer elitnog takmičenja, Armani je pružio veoma snažan otpor favorizovanom turskom šampionu i poklekao tek u finišu utakmice - 86:79.

Gotovo od prvog do posledjeg minuta bilo je neizvesno u Istanbulu. Nijedan tim nije imao veću razliku od sedam poena (Fener), a sredinom treće deonice čak su i gosti uspeli da se malo odlepe (52:46), ali to nije dugo trajalo. Do kraja te četvrtine, ipak, Armani je ubacio samo šest poena i Fener je pobegao na, u ovakvom meču, velikih plus pet - 63:58.

U domaćem sastavu nekoliko vrlo raspoloženih igrača. Naneli (19, 4/6 za tri) i Datome (17, 3/5 za tri) "rešetali" su i daljine, a Ekpe Judo iz reketa - 18 poena (8/10 za dva). Podršku su im sjajno pružali naš Nikola Kalinić sa 10 poena (4/5 za dva) i Bobi Dikson (11 poena).

Bogdan Bogdanović proveo je skoro 12 minuta na parketu i dva puta je promašio za dva.

Kod Italijana Mantas Kalneitis ubacio je 20 poena, Riki Hikman 15, a Meklin i Raduljica po 12. Srpski reprezentativac tom učinku dodao je i pet skokova.

EVROLIGA, 16. KOLO

Četvrtak:

Anadolu Efes - Galatasaraj 84:73

/Danston 17 - Guler 20/

Bamberg - Barselona 85:65

/Miler 20 - Rajs 19/

Makabi Tel Aviv - Darušafaka 93:92

/Vims 24 - Klajburn 17/

Baskonija - Uniks 102:70

/Buboa 29 - Lengford 19/

Petak:

Fenerbahče - Milano 86:79

/Naneli 19 - Kalneitis 20/

Žalgiris - Crvena zvezda 61:77

20.00: Olimpijakos - Panatinaikos

21.00: Real Madrid - CSKA

TABELA:

