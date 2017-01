Fener je imao Kutlaja, Tabaka i Mekrea, a Zvezda Rakočevića, Bolića, Stanojevića, Topića... (VIDEO)

Podsećanje na evroligaški okršaj crveno-belih sa turskim timom iz 1999. godine

Veličina slova A A A

Bilo je to veče kada su crveno-beli pružili jednu od najboljih partija te sezone i do nogu potukli turski Fenerbahče koji se tada probijao na evropsku scenu, onako kako to uglavnim i rade klubovi iz pomenute zemlje — ogromnim količinama novca, često pogrešno uloženim u raznorazne mediokritete.

Zvezda je na ovoj utakmici sa istanbulskim Kanarincima zabeležila jednu od četiri evroligaške pobede te sezone. Pamti se i da je te večeri hala Pionir, nažalost, bila poluprazna...

Najbolji u timu crveno-belih bio je Igor Rakočević koji je već tada bi ozbiljan evroligaši igrač, a odlični su bili i Zlatko Bolić i Jovo Stanojević.

U gostujućoj ekipi apsolutno najbolji bio je bek Ibrahim Kutlaj.

CRVENA ZVEZDA — FENERBAHČE 88:66 (46:28)

Hala Pionir.

Gledalaca: 4.000.

Sudije: Reuven Virovnik (Izrael) i Žoze Arauho (Portugalija).

CRVENA ZVEZDA: Vidačić 3, Pavićević 3, Rakočević 22, Peković, Stanojević 16 (8sk), Bolić 19, Radmanović 2, Jestratijević 5, Popović 7, Topić 11.

FENERBAHČE: Kurtoglu, Kalamiza 8, Abi, Enden, Tabak 14, Kutlaj 25, Apajdin 9, Mekre 6, Gilmor 2, Lokmančuk 2.

PIŠU: Slavko Đorđević, Marko Protić, Predrag Dučić