Ferdinand osuo paljbu po Ramosu: Sramota, ne bih smeo sinu u oči da pogledam (VIDEO)

Društvene mreže se istopile usled poteza defanzivca Real Madrida

Relativno fudbalski mirno i korektno finale ipak nije moglo da prođe bez kontroverzi. Za to je bio zadužen Serhio Ramos, defanzivac Real Madrida. Naravno, u pitanju je prilično očigledna simulacija kojom je izvukao isključenje Huana Kvadrada, odnosno drugi žuti karton. A delovalo je da ga je ovaj praktično samo dodirnuo.

To je sve izazvalo mnogo polemike, praktično je istopio društvene mreže. To samo po sebi nije toliko važno, ali je izazvao i negativne komentare Rija Ferdinanda čije mišljenje nije mala stvar.

"Biće ga sramota sutra. Da moj sin gleda kako radim ovo što je on uradio, bilo bi me sramota da pogledam svog sina u oči", rekao je Ferdinand.

Bivši štoper Mančestera je nastavio da komentariše...

"Slušajte, Ramos je svetski igrač i na najvišem je nivou i u klubu i reprezentaciji", dodao je Rio, dok je Ramos posle meča istakao da je Real "imao sastanak sa istorijom" i da je "uradio nešto što niko nikada nije".

Kakogod, Ramos je bio taj koji je podigao trofej na kraju utakmice.

(FOTO: Action images)