Fetelov je pakleni Melburn – Hamilton je drugi!

Ferari nije iznenadio već dokazao da Skuderija ove sezone ima konkurentan bolid! Hamilton i Botas su zauzeli drugo i treće mesto pritisnuti Rajkonenom koji je kroz cilj stigao četvrti

Vešta taktika i odličan bolid doneli su Ferariju prvu pobedu već na otvaranju sezone u Melburnu! Kratko i jasno, Skuderija je Sebastijanu Fetelu obezbedila uslove da mirnom vožnjom i odlično odmerenom taktikom zamene pneumatika pobedi Luisa Hamiltona i osvoji VN Australije. Pobednik je svoje parče slave za obaranje mita o nepobedivosti Mercedesa zaslužio za 1:24:11.670 sati. Tako je Skuderija posle sušnih 27 trka konačno uspela da osvoji jednu, ali zlata vrednu pobedu. Fetel je do danas postio 26 puta...

Vrlo je važno naglasiti da je Britanac u bolidu Mercedesa imao na početku trke konce dobrog plasmana u svojim rukama! Hamilton je te iste konce pokidao u 18. krugu kada je posetio boks. Ferari je ovoga puta pobedio Mercedes taktikom, ali i konkurentnim bolidom! Inače, zanimljivo je spomenuti da je pobednik prve trke u sezoni u 33 šampionata osvajao titulu, a da statistika još kaže da to nije bio slučaj u 34 situacije! Gde će Fetel stići u ovoj statističkoj priči ostaje još da se vidi, jer su u Australiji bahato bili brzi Hamilton i Botas, a veliki prostor za napredak u Melburnu su pokazali i Rajkonen i Verstapen.

Valteri Botas je već na svojoj prvoj trci za Mercedes AMG Petronas zauzeo treće mesto. Naravno, ne može se reći da je to loš rezultat. To je očekivan plasman za drugog vozača Mercedesa koji je taktički sasvim korektno prolazio sve sektore staze u Melburnu. Četvrto mesto na trci za VN Australije pripalo je Kimiju Rajkonenu koji je neprestanim psihološkim pritiskom konstantno opominjao Mercedesove vozače na svoje prisustvo. Jednostavna činjenica da se nakon posete boksu bolidi konkurentskih ekipa nalaze u sendviču, a vozači gledaju u retrovizore i zadnje spojlere, sasvim sigurno ukazuje na činjenicu da je prošla era F1 simultanki. To raduje, jer ako se po prvoj trci šampionat poznaje, onda će ovaj svakako biti uzbudljiv.

Peto mesto je pripalo Maksu Verstapenu koji je delimično i kumovao Hamiltonovom padu sa prve pozicije. Naime, upravo on se našao na stazi ispred Britanca prilikom izlaska Srebrne strele sa prvog servisa.

Za razliku od timskog kolege, Danijel Rikardo nije imao sreće. Red Bulov bolid je otkazao u 29. krugu. Istu sumornu sudbinu doživeo je i Fernando Alonso koji je odustao u 54. krugu trke. Za razliku od Alonsa, Stofel Vandorn je završio trku ali tek na 13. mestu sa dva kruga zaostatka za vodećim takmičarima. Sudeći po tome ne nadzire se svetlo na kraju tunela u Meklaren. Honda jednostavno nije dorasla poslu koji joj je poveren od strane ekipe iz Vokinga. Pored pomenutih vozača, odustali su i Danac, Kevin Magnusen i Roman Grožan iz Hasa, Markus Erikson.

Inače, konkretna ocena VN Australije svodi se na konstataciju da Mercedes AMG Petronas nema više apsolutnu tehničku dominaciju u najbržem karavanu. Kao što je i bilo evidentno u periodu predsezonskih testiranja, Skuderija Ferari je konstruktorski osvojila tehnologiju koja može da parira Dajmleru. Ocena je da je "SF 70 H" bolid konkurentan sa "W08" vozilom Mercedes AMG Petronasa. Uz to sportki uspeh u narednim kršajima sasvim sigurno će zavisiti i od odabira taktike, odnosno smeša Pirelijevih pneumatika. Mercedes, Ferari i Red Bul se zbog toga nalaze pred ultimativnim zadatkom. Pravovremen odlazak u boks i tvrdoća pneumatika nivelisaće uspehe vozača. Konkretno, pet prvoplasiranih vozača u konačnom plasmanu VN Australije svakako su svaki ponaosob uz Danijela Rikarda sposobni za osvajanje podijuma. Oko toga će se vrteti sezona koja je počela.

Šampionat Formule 1 nastavlja se Velikom nagradom Kine koja se vozi u Šangaju već devetog aprila.

Piše: Miloš Milić

(Foto: Action Images)