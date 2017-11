FIBA o elektrošokovima: Postoji veliki rizik da Španija ne bude na Svetskom prvenstvu 2019!

Prvi čovek FIBA izneo neke interesantne činjenice

Patrik Bauman, prvi čovek FIBA, bio je u Španiji i govorio za tamošnje medije o famoznim prozorima i kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2019. godine koje se održava u Kini.

Istakao je da želi promene u reprezentativnoj košarci, te da će to pogoditi najjače reprezentaciju. Uzeo je za primer Španiju, a slično se odnosi i na našu reprezentaciju.

Krenuo je redom da objasni.

"U 2000-im godinama je došlo do promene košarke. Španija je bila prvak Sveta 2006. godine, Argentina prvak Olimpijskih igara 2004. godine. To je bio momenat promene. Ali posle toga viđamo jedne te iste reprezentacije na vrhu. To je bilo dobro za njih jer nema mnogo drugih reprezentacija koje mogu da dođu do vrha. Tako da moramo košarci da damo jedan elektrošok kako bi košarkaški sistem dobio novi poredak", rekao je Bauman.

Onda je nastavio izlaganje koje se Špancima sigurno neće dopasti.

"Ne razumem ponašanje Evrolige. Očigledno je Evroliga kidnapovala reprezentacije i evropsku košarku. To sve ima veliki uticaj na evropsku porodicu. U isto vreme, prva zemlja koja će biti pod direktnim uticajem je Španija, koja je imala mnogo uspeha. Rezultat svega može da bude rizik da Španija ne zaigra u Kini na Svetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Danas je taj rizik jako veliki", rekao je Bauman.

(FOTO: Shutterstock)