Filip Filipović: Svaka čast Hrvatima, nestvarno je šta su izdržali protiv Italije

„Nama je bilo teško da gledamo meč“, rekao je kapiten našeg tima

Biće to novi čin večitog balkanskog rata. Sportskog rata velikih rivala.

Vaterpolisti Srbije su se autoritativno plasirali u polufinale Mundijala u Budimpešti, Hrvatska je više nego zasluženo slavila u sudaru sa Italijom. Pokušaće Barakude da konačno prekinu niz pobeda naše selekcije, ali u vaterpolo svetu odavno važi jedno nepisano pravilo: „Srbije je uvek na tronu, ostali mogu da se poređaju“.

„Hrvatska i mi smo pokazali najbolji vaterpolo do sada. To nije finale pre finala, tek je polufinale. Znamo se veoma dobro, znamo gde su najjači, nema iznenađenja. Ko bude više pokazao u vodi ide u finale“, rekao je kapiten naše selekcije Filip Filipović.

Kapiten naše selekcije je odao priznanje Hrvatima, jer su protiv Italije igrali i protiv arbitara.

„Hrvatska je bila bolja od Italije, ali jedno 30-40 posto je morala da odigra bolje kako bi pobedila Italiju. To je realnost. Svaka im čast šta su izdržali. Nije bilo lako ni nama koji smo gledali, a kamoli njima koji su od početka do kraja bili kao sa igračem manje“, aludirao je naš kapiten na suđenje.

Hrvati su optimisti, kažu da imaju šansu da pobede Srbiju.

„To je njihovo pravo i mislim da su realni. Ni mi, ni oni nismo na nivou iz prošle godine. To ništa ne znači. Dosta zavisi od nas i potrudićemo se da tako bude i sutra. To sam rekao na početku i to mislim i sada“, rekao je Filipović.

