Filip Stojković: Ne plašimo se! Ni Kelna, ni velikog pritiska!

"Šef nam stalno ponavlja da se fokusiramo na pripremu utakmice“, poručio Zvezdin desni bek

Tenzija, pritisak, odbrojavanje do početka meča... Sve te komponente biće prisutne sve dok škotski arbitar ne da znak za početak meča između Crvene zvezde i Kelna.

Moraće da živi pod strahivotom presijom učenici Vladana Milojevića, iako on pokušava da ih rastereti koliko je to moguće.

„Najbitnije je da se dobro pripremimo psihološki za meč sa Kelnom, jer smo fizički u dobroj formi i imamo dovoljno vremena i da se odmorimo i pripremimo za utakmicu. Zaista mislim da je taj psihološki momenat najvažniji, dosta se već sada u medijima piše i priča o susretu sa Kelnom, kako Zvezda već 25 godina čeka proleće u Evropi. Mi sada imamo šansu da, nakon toliko čekanja, napokon prođemo grupnu fazu i uveren sam da tu šansu nećemo prokockati. Ogromna je uloga našeg trenera Milojevića, on nam sve vreme priča da ne obraćamo pažnju na medijski pritisak koji postoji oko nas, već da se fokusiramo samo na pripremu meča. Zaista nam znače njegove reči“, rekao je desni bek crveno-belih Filip Stojković, a prenosi klupski sajt.

Pobeda nad Kelnom u prvom meču u Nemačkoj pokazala je da je da bi ovo mogla da bude ta sezona.

„Sigurno nije slučajno što smo osvojili tri boda na gostovanju u Kelnu, mogli smo tu utakmicu da rešimo i mnogo ranije, imali smo mnogo šansi. Siguran sam da ćemo na Marakani imati još više šansi, pred našim navijačima, pogotovo zato što verujem da će biti fenomenalna atmosfera. Znam da će moji saigrači dati sve od sebe da upotpunimo veče i donesemo radost našim navijačima.“

Niska temperatura i loši vremenski uslovi bi mogli da otežaju posao crveno-belima.

„Našim gostima će sigurno biti mnogo hladnije nego nama. Šalu na stranu, nećemo gledati vremenske uslove, mi smo profesionalci i niko nas ne pita da li igramo po kiši, snegu, blatu, na nama je damo i preko 100 posto svojih mogućnosti i da opravdamo očekivanja trenera, kao i svih naših navijača“.

Keln trenutno deli drugo mesto na tabeli grupe H sa našim vicešampionom.

„Keln je otvorio loše sezonu i u Bundesligi i u Ligi Evrope, ali u poslednje vreme im ide sve bolje. Pobedili su i Arsenal i BATE Borisov na svom terenu, izdigli su se iz loše situacije i sada dolaze na Marakanu da se bore za prolaz dalje. Promenili su trenera posle meča sa Šalkeom, tako da nas nešto novo sigurno očekuje u njihovoj igri. Videćemo kako će to izgledati na terenu, oni znaju gde dolaze, a mi ih se sigurno ne plašimo. Daćemo sve od sebe da prođemo dalje“.