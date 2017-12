Filip Đuričić: Istina je, zvao me Mitar Mrkela!

Sve će se znati oko 10. januara, poručuje vezista Sampdorije

Nije još temperatura dostigla tačku ključanja, ali na Marakani je počelo da kuva kada su u pitanju aktivnosti u zimskom prelaznom roku. Čekaju se konkretni koraci po pitanju tandema iz BATE Borisova Mirka Ivanića i Nemanje Milunovića, čeka se rasplet situacije kada je reč o Milanu Jevtoviću (Rozenborg) i Benu (Olimpijakos).

Sve se čeka, a na Marakani veruju da će konačno dočekati i dete kluba Filipa Đuričića. Nije tajna da bi sportski sektor crveno-belih želeo da iskoristi činjenicu da bi nekada jedan od najperspektivnijih igrača Evrope mogao u Sampdoriji da dobije čiste papire... Međutim, kao slobodan agent Filip Đuričić će biti tražena roba.

Zvezda ne može da mu ponudi finansijske uslove kao drugi, ali može igračku rehabilitaciju. Kao što je to slučaj sa Savićem, Stojkovićem, Pešićem...

„Iskreno, još se ništa ne zna. Tek sredinom januara bi situacija trebalo da bude jasnija, tačnije oko 10. januara. Tačno je da me je zvao sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela i pitao da li imam sportski motiv da se vratim u klub. Znamo se dugo, bio je direktor omladinske škole kada sam ja bio u Zvezdi, igrao sam i s njegovim sinom Andrejom. Imali smo razgovor, ali to je sve. Videćemo šta će biti“, poručio je u razogovoru za MOZZART Sport Filip Đuričić.

Ofanzivni vezista je rano otišao iz Zvezde. Posle odličnih igara u Herenvenu prešao je u redove Benfike. Potom su se ređale pozajmice. Prošle sezone je bio solidan u timu iz Đenove, ove je odigrao tek jedan zvaničan meč.

„Dakle, Zvezda jeste opcija, ali postoje i druge. Miran sam jer ću imati čistu situaciju. Ponavljam: s Mrkelom sam pričao o isključivo sportskim motivima. Oni znaju na koju adresu treba da se jave za ostale detalje“.

Kada se povede reč o potencijalnim povratnicima iz inostranstva uvek se postavlja pitanje imaju li motiva da se vraćaju u Superligu.

„Postoje brojni faktori. Jedan od njih je i taj povrtak u Srbiju. Moraću dobro da razmislim o svemu. Imam dovoljno vremena do 10. januara“.

