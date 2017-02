Filipova ispovest u Đenovi: Pre šest meseci sam bio na tribinama, sada sam u raju

Srpski fudbaler prolazi kroz sjajne trenutke nakon odlične partije protiv Milana

Filip Đuričić je konačno pronašao pravu sredinu u sebe, onu koja će mu verovati i ona u kojoj će ponovo dobiti šansu da pokaže sve svoje kvalitete.

Prvotimac Samdorije proglašen je za najboljeg igrača utakmice sa Milanom na San Siru i svima pokazao zbog čaga je svojevremeno kao prvotimac Herenvena dobio nadimak Krojf sa Balkana.

Ipak, jedino je u Holandiji imao tretman kakav je zaslužio, u ostalim sredinama se uglavnom nije snašao.

"Jeste, dobio sam taj nadimak, ali mi je on stvorio određeni pritisak. Sa 17 godina sam otišao u Holandiju, želeli su me Ajaks i PSV, ali ja sam izabrao Herenven. Impresionirala me je organizacija. Prošao sam kroz fantastične godine sa Van Bastenom, najboljim trenerom sa kojim sam ikada radio. Benfiku sam izabrao nakon uveravanja Ruija Košte. Želeo je da gradi ekipu oko mene, dao mi je broj 10, ali sa Žoržom Žesusom sam imao problem. Nakon toga počinju putovanja Majnc, Sautempton, Anderleht... Putovao sam po celoj Evropi, ali sada želim da stanem ovde, potvrdim svoj kvalitet i pokažem koliko vredim", rekao je srpski vezista za lokalni list "Il Secolo XIX".

Filip u ovom trenutku mnogo toga duguje treneru Sampdorije Marku Đampaolu, koji je uticao na njegov fudbalski povratak.

"Vratio sam veru u svoju igru. Rekao mi je da je zadovoljan sa onim što vidi na trenigu i verovao sam mu. Naučio sam da igram odbranu i želim još da napredujem. U nedelju sam igrao dobro i sada sam srećan. Šest meseci ranije bio san na tribinama, sada sam u raju", kaže Đuričić.

Srpski fudbaler je protiv Milana ušao u igru u 53. minutu umesto Portugalca Bruna Fernandeza i u potpunosti preokrenuo igru. Njegovo dodavanje za Kvaljarelu ispostavilo se potezom utakmice, jer je nakon toga Paleta napravio prekršaj za jedanaesterac, koji je Murijel pretvorio u veliko slavlje Đenovljana.

Đuričić je odigrao osam utakmica za Sampdoriju u Seriji A, a svaki put je ulazi sa klupe za rezervne igrače. Ipak, možda bi u sledećem kolu protiv Bolonje mogao da se nađe u startnoj postavi kluba sa stadiona Luiđi Feraris.

(FOTO: Star Sport)