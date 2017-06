POLUVREME: Juventus - Real Madrid 1:1 (VIDEO)

(UŽIVO KLAĐENJE)

JUVENTUS - REAL MADRID 1:1

/Mandžukić 27 - Ronaldo 20/

Kardif, stadion Milenijum.

Gledalaca: 74.000.

Sudija: Feliks Brih.

Juventus (3-4-2-1): Bufon - Barzalji, Bonući, Kjelini - Alves, Pjanić, Kedira, Sandro - Dibala, Mandžukić - Iguain. Klupa: Neto, Lihtštajner, Benatija, Asamoa, markizio, Lemina, Kvardrado.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas - Karvahal, Ramos, Varan, Marselo - Kros, Kazemiro, Modrić - Isko - Ronaldo, Benzema. Klupa: Kasilja, Naćo, Bejl, Kovačić, Asensio, Morata, Danilo.



Odličan fudbal gledali smo u prvih 45 minuta. Nema ništa od Juventusove dekadencije, niti od prevelike Zidanove opreznosti, onoga što je možda pretilo da upropasti finalnu utakmicu. Pršti na sve strane. Mnogo je duela, čak i atraktivnih poteza. Videli smo i jedan od najlepših golova u istoriji finala ovog takmičenja. Šta ćete više od toga? Samo da tako Juve i Real nastave u drugom poluvremenu...

Kraj prvog poluvremena!

42. minut - Žuti karton i za Karvahala, posle faula nad Mandžukićem. Dvojica od četvorice igrača madridskog tima imaju po opomenu.

Ulazimo u poslednjih desetak minuta prvog poluvremena. Malo je opao tempo, ali tako nešto mogli smo i da očekujemo...

33. minut - Sjajna šansa za Ronalda! Sa šest, sedam metara gađao je glavom Portugalac, ali nije najbolje zahvatio loptu i ostalo je 1:1...

31. minut - Ovo bi moglo da bude značajno za dalji tok meča - Serhio Ramos je dobio žuti karton zbog preoštrog starta na Daniju Alvesu...

E sada je Juve opet svoj na svome. Ne moraju Italijani da jure i to im mnogo više odgovara. Poziciona igra je njihovo najjače oružje...

27. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Kakav gol Marija Mandžukića! Nema nikakve dileme, jedan od najlepših u istoriji finala i Lige i Kupa šampiona! Gonzalo Iguain je ostavio loptu Mandžukiću, a Hrvatski napadač makazicama pogodio mrežu Navasa sa dobrih petnaestak metara.

MANDZUKIC TAKE A BOW WHAT A GOAL TO SCORE NOT TO MENTION IN A CHAMPIONS LEAGUE FINAL UCLFinal pic.twitter.com/1QJKuofjra