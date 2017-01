FINALE RUKOMETNOG SP - storija o Davidu i Golijatu

U finalu Svetskog rukometnog prvenstva u Parizu od 17.30 sastaju se aktuelni prvaci Francuzi i iznenađujući izazivači iz Norveške

Borba za svetsko rukometno zlato čini se nikada nije bila neizjednačenija pošto se večeras u pariskom finalu (17.30) sastaju apsolutni favoriti, Francuzi i apsolutni autsajderi Norvežani.

Uz Francuze će biti sve, od domaće publike, preko tradicije, pa do samog kvaliteta igrača koji su sada opasna mešavina iskusnih i mladih, nadolazećih snaga. Predvodnik Francuske, verovatno po poslednji put na velikom takmičenju je Nikola Karabatić, sin doseljenika iz Niša i Poreča. Momak bez kojeg Trikolori ne bi bili to što jesu u poslednjoj deceniji. A apsolutno su najbolji pošto ne smo da brane svetsku krunu osvojenu pre dve godine u Kataru, već su je od 1995. na ovamo osvajili čak pet puta! Čini se da se uspon rukometa u Francuskoj nekako poklopio sa raspadom tadašnjih velesila ovog olimpijskog sporta, Jugoslavije i Sovjetskog Saveza. Ali, to je već druga priča.

Sa druge strane tu je silno motivisama Norveška, koja je definitivno najprijatnije iznenađenje planetarne smotre. Vikinzi nikada do sada ne samo da nisu igrali finale, već nemaju niti jedno odličje sa svetskih prvenstva. Dakle, njihova najveća snaga je to što nemaju šta da izgube. Za razliku od rivala. Francuska i Norveška su na ovom SP odigrali meč u okviru grupe u kojem su očekivano slavili domaćini.

Veliko je pitanje da li možemo očekivati senzaciju kao što se dogodila u bici za treće mesto gde je Slovenija nakon velike drame i osam golova zaostatka savladala Hrvatsku 31:30. Teško da će biti tako, te je KI 1, zašta MOZZART daje vrlo pristojnu kvotu pošto je u pitanju sigurica od 1,30. Hrabrijima možemo da preporučimo da probaju da Norveška dobija prvo poluvreme, zašta "plaćamo" 3,50.

