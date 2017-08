Fleš iz Humske: Aranitovića nismo platili, Čakarević uskoro, možda još jedan stranac

Dragan Todorić otkrio dalje planove Partizana u prelaznom roku

Košarkaški klub Partizan polako pravi tim za novu sezonu, u sredu je potpisao Aleksandar Aranitović, a sportski direktor crno-belih Dragan Todorić pojasnio je detalje oko njegovog dolaska, ali i najavio dolazak još nekoliko novih igrača, među kojima bi trebalo da bude i Marko Čakarević.

“Aranitović je potpisao ugovor sa Partizanom i već je registvoran. Uzeli smo ga kao slobodnog igrača i nismo platili ništa za njega. A ne znam kakav je sporazum između njega i Crvene zvezde. Aranitović je trebalo da ide na arbitražu, a znam da su napravili neki sporazum pre toga jer do arbitraže nije došlo“, naveo je Todorić u izjavi za MOZZART Sport.

Partizanov funkcioner je rekao i da se nada da će uskoro biti završeni razgovori sa Čakarevićem oko povratka u klub čiji dres je nosio od 2011. do 2013. godine.

“Razgovaramo sa Čakarevićem o tome, važno je da sredimo neke odnose od ranije. Nadam se da ćemo to uspešno završiti i da će on uskoro opet postati igrač Partizana“, naveo je Todorić.

Naime, radi se o dugovanju koje klub ima prema Čakareviću iz prethodnog perioda i traži se način da se to reguliše na obostrano zadovoljstvo. Takođe, Todorić je negirao da je plejmejker Dinamika Andreja Stevanović na korak od potpisa sa crno-belima.

Crno-beli su tokom leta ostali bez gotovo pola tima, a u klub su pored ostalih već došla i dvojica Amerikanaca, Džejmi Skin i Ijan Bejker.

“Postoji opcija da dođe još neki stranac, jer nam i dalje nedostaje dosta igrača. Naravno, sve je uslovljeno našom finansijskom situacijom“, zaključio je Todorić.

