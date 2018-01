Football Leaks: Mesijev MEGA UGOVOR od 417.500.000 evra?! Detalji - plata, procenti, premije, bonus za lojalnost...

Brojke od kojih pamet staje...

Lionel Mesi ponovo je u centru pažnje svetske fudbalske javnosti, ali ne zbog magije na terenu, već zbog svega ostalog. Novih malverzacija s porezima, povezanosti sa Realom, ali i zbog nove bombe koju je aktivirao sada već nadaleko poznati sajt Football Leaks.

Mesijevi problemi sa zakonom opet su aktuelni, jer je navodno platio određenim službenicima čak 12.000.000 evra kako bi izbegao plaćanje takozvanog "superporeza", dok ste o Realovom megalomanskom planu da dovede argentinskog čarobnjaka 2013. godine već mogli da čitate.

Sada je Mesi na tapetu zbog novog ugovora sa Barselonom, obnovljenog krajem novembra. Tada je Mesi parafirao novu saradnju do 2021. godine, u međuvremenu je otkriveno da u ugovoru postoji neverovatna klauzula po kojoj može da ode bez obeštećenja ukoliko se Katalonija otcepi od Španije, a najnovija otkrića misterioznog sajta Football Leaks zapalila su fudbalski svet.

Naime, kao na dlanu otkriveni su svi detalji Mesijevog ugovora sa Barselonom i možemo slobodno da kažemo da od brojki pamet staje! Mesi bi do juna 2021. godine trebalo da inkasira monstruoznih 417.500.000 evra bruto (pre poreskih odbitaka), odnosno nešto više od 100.000.000 evra godišnje bruto! U prevodu, Mesi bi na godišnjem nivou uzimao čisto 50.000.000 evropskih novčanica! Što je, poređenja radi, čak duplo više od onog što Kristijano Ronaldo dobija u Realu. Portugalac je zbog toga ozbiljno nezadovoljan i to je preneo Florentinu Perezu.

Podsetimo, Mesijeva plata 2012. godine iznosila je nešto preko 12.000.000 evra, dve godine kasnije otišla je na 23.000.000 evra... Dakle, ima tendenciju gotovo duplog rasta.

Sa platom od 50.000.000 evra Mesi je rutinski prešišao i dosad najplaćenijeg fudbalera planete Nejmara, kome u Pari Sen Žermenu godišnje pristiže 37.000.000 evra. Takođe, to je više i od onoga što je Karlos Tevez dobijao u Šangaju donedavno, a to je milion više od Nejmara.

Football Leaks nije se zaustavio na objavljivanju samo konačnih brojki, već je išao u najsitnije detalje. Od 100.000.000 evra bruto godišnje fiksni deo iznosi 71.000.000 evra. Plus, na sve to ide 15 odsto profita od autorskih prava, a onda ide i premija za obnovu ugovora od 63.500.000 evra bruto, plus bonus za lojalnost ukoliko ne napusti Barselonu pre isteka ugovora, a on iznosi čak 70.000.000 evra bruto. Dakle, sveukupno 104.000.000 evra na godišnjem nivou, od čega pola ide na poreze, a prostom računicom dobija se sledeće: 284.000.000 (71.000.000 * 4) + 63.500.000 + 70.000.000 = 417.500.000 evra!

Na sve to idu i brojne varijable koje dodatno uvećavaju Mesijevu platu. Ako odigra 60 odsto utakmica dobija još 1.900.000 evra bruto, a ako osvoji Ligu šampiona - još 12.000.000 evra.

