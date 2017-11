FOTO: Ko bi nosio desetku?

Plus šampioni sveta na poslednjih pet Mundijala

Zanimljiva fudbalska elita se skupila u Moskvi. Ne mislimo na neke tamo funkcionere ili moćnike u odelima, već na pravu elitu - fudbalske velemajstore.

U sklopu promocije Adidasove lopte za Mundijal, nemački gigant je u Moskvi skupio fenomenalnu ekipu velikana. Osvajače svetskih titula sa poslednjih pet svetskih prvenstava. Redom: Zinedin Zidan, Kaka, Alesandro Del Pjero, Ćabi Alonso i Lukas Podolski.

A sticajem okolnosti se u isto vreme u Moskvi našao i Leo Mesi. As Barselone je doputovao u rusku prestonica sa reprezentacijom Argentine na prijateljski meč sa Rusijom. Bila je to prilika da se sretne i sa Del Pjerom koji je svojim obožavaocima na Fejsbuku podelio fotografiju na kojoj su on, Mesi i još dvojica sjajnih ofanzivaca Paulo Dibala i Serhio Aguero.

Del Pjero je uz fotku postavio i pitanje: Ako bismo igrali zajedno, ko bi nosio desetku?

Inače, sva trojica Argentinaca nose „desetke“ u svojim klubovima...