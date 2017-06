Foto priča sa Marakane: Biće krcato, kao nekada!

Reprezentativci su poslednji put ovakvu podršku imali u duelu protiv Rumunije 2009.godine

To je to, to je ono što smo želeli da vidimo svih ovih godina. Konačno će Orlovi imati jak vetar u leđa sa tribina, kao što su poslednji put imali u selektorskoj eri Radomira Antića.

Tada je 50 hiljada duša, u duelu sa Rumunijom, došlo da isprati Orlove na Mundijal u Afriku. Slična brojka očekuje se večeras.

O tome najbolje govore fotografije agencije Star Sport. Svi su došli da podrže tim Slavoljuba Muslina. I staro i mlado. I muško i žensko.

Orlovi, iskoristite to.