Foto priča sa Vestfalena: Ljudi, izvinite!

Ono kad shvatiš grešku...

To je prava država, to su pravi navijači. To je sistem vrednosti daleko udaljen od Srbije.

Može da im se desi propust - kao što se i desio u subotu veče - ali u Nemačkoj nema skrivanja, još manje prebacivanja odgovornosti. Pre će biti da su navijači Borusije iz Dortmunda toliko emancpovani da su mnogi shvatili grešku koju su počinili huligani posle meča sa RB Lajpcigom u minulom kolu Bundeslige, kad je u incidentima isred Vestfalena i u okolnim ulicama povređeno na desetina navijača kluba sa istoka.

Mahom žene i dece. A i policajaca.

Zato su na prvoj narednoj utakmici pristalice Milionera osetile potrebu da se izvinu nemačkom društvu. Prvi je to učinio zvaničan spiker, pred početak duela sa Hertom u osmini finala Kupa Nemačke odbio je da pozdravi publiku uobičajnim sloganom „najbolji navijači na svetu“, već je u mikrofon izustio:

„Želim dobrodošlicu pravim navijačima Borusije“.

Oni su isto tako pokazali visok stepen kulture. Čuveni Žuti zid - koga su nemački mediji minulih dana razapeli i prekrstili u Zid srama - poslao je u etar poruke izvinjenja RB Lajpcigu, tako što su svi navijalči na južnoj tribini imali poruke na kojima je pisalo:

„Protiv nasila“, „Protiv nereda“ i „Izvinite“.

Sa iste tribine, dok je trajao meč sa Hertom, orilo se nekoliko puta:

„Ja sam za Borusiju, ja sam za fudbal, navijam na miran i kulturan način“.

Domaći sastav prošao je u četvrtfinale (rival će mu biti trećeligaš Lote) tako što je od Herte bio uspešniji u izvođenju jedanaesteraca. A pre penal-serije navijačima se preko video bima obratio kapiten Marsel Šmelcer.

„Mi, igrači Borusije, užasnuti smo onim što se desilo u subotu noć. Nismo navikli da gledamo takve scene. Volimo emociju, ponekad i vruću atmosferu na našem staduionu, ali samo dok ne izlazi iz okvira sporta. U subotu su ljudi povređeni. Zato naša ekipa osušuje nasilje“, rekao je levi bek Borusije.

Gest za poštovanje.

