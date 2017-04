FOTO: Tifozi Milana prozvali čelnike italijanske lige zbog Kineza!

Viđena je i poruka sa južne tribine za nove vlasnike Rosonera

Otpočela je nova era posrnulog Milana, a prvi dan vladavine novih, kineskih vlasnika ostaće upamćen po sve izvesnijem porazu od Intera u Derbiju dela Madonina. S obzirom da su na poluvremenu Rosoneri gubili već sa 0:2.

Međutim, dosta se poslednjih sedmica pričalo o tome što je termin velikog milanskog dvoboja po prvi put u svojoj istoriji bio rezervisan za 12.30, s namerom da se prenos podesi s vremenom u Kini.

Tifozima Milana očigledno je jako zasmetalo to što je fudbalska svetinja svedena na čist marketing, pa su pred početak utakmice poslali snažnu i jasnu poruku čelnicima Serije A.

Naime, oni su razvili koreografiju na kojoj se vidi čovek koga ruka hrani kineskim novcem, postavljen između tradicionalnih štapića za hranu. Pored glave stoji natpis "All you can eat", ili, u slobodnom prevodu - pojedi koliko možeš.

Ispod koreografije nalazio se i transparent:

"Prijatno, italijanska ligo", jasno aludirajući na to što se utakmica igra u vreme ručka na Čizmi.

Sa južne tribine razvijen je i transparent, odnosno poruka novim vlasnicima iz prebogatog kineskog konzorcijuma.

„Od vas očekujemo ozbiljnost, privrženost poslu i odlučnost. Želimo vam dobrodošlicu u klub“, stajalo je u natpisu posvećenom Liju Jonghongu, sada vlasniku 99,93 odsto Milana.

