FRANCUSKA: Lider De Kolo i skakačka mašinerija

Trikolori jedan od najvećih favorita za osvajanje Evrobasketa

OČEKIVANJA

Francuska će pokušati da nastavi niz osvajanja medalja na Evrobasketu, pošto su sada u seriji od tri odličja s poslednja tri šampionata.

Trikolori će biti oslabljeni na predstojećoj smotri najboljih evropskih timova, ali i roster kojim raspolaže Vensan Kole, više je nego dobar. Morao je jednom da dođe kraj za Tonija Parkera u nacionalnoj selekciji, a pored njega verovatno više nikada u dresu Francuza nećemo gledati Mikaela Želabala i Florana Pjetrusa. Za ove igrače se odavno znalo, ali Koleu je glavobolju stvorilo neigranje Batuma, Gobera i Kozera. Ako ovom trilingu dodamo Luvavua i Kaudija, vidimo da francuski selektor ne može da računa na odličnu petorku.

Opet, posvetićemo se onima koji će braniti boje Francuske. Prvo da kažemo da je Kole s nacionalnim timom gotovo sve osvojio. Godinama je na klupi reprezentacije. Ima izgrađen sistem i uvek je vidljiv njegov pečat u igri. Prepoznatljiv je po odličnoj odbrani. Na predstojećem Evrobasketu njegova produžena ruka na terenu biće Nando de Kolo. Odličan igrač koji može svakome da ubaci preko 20 poena. Kompletan je košarkaš, nema manu, koristan je na sve tri spoljne pozicije. Nema sumnje da će u svakom napadu morati da „overi” loptu, pošto od njega sve polazi u igri Francuza. Veoma je težak za čuvanje. Ako mu se čuvar odalji, ide trojka, a ako mu priđe, ima strašno brz polazak u dribling (uvek udesno) i ume spretno da izvuče faul ili jednostavno položi loptu u koš.

De Kolo spada u igrače koji imaju veliku zaštitu sudija, šutira mnogo slobodnih bacanja po meču, a većinu faulova iznudi na svoje stare fazone (uvuče ruke i telo u odbrambenog igrača). Kada se lomi meč, lopta je u njegovom vlasništvu. Dakle, De Kolo mora biti na svim tiketima, plus.

Kole će na raspolaganju imati dvojac odličnih plejmejkera: Ertel i Vesterman! Obojica su brzi, s tim što je Ertel više košgeter. Ali dopunjuju se fenomenalno. Svoje odlične partije u Efesu (u februaru bio MVP meseca u Evroligi), Ertel je krunisao ugovorom s Barselonom, dok je Leo Vesterman potpisao za CSKA!

Pored njih dvojice, tu je i Dio, osvajač Endesa lige s Valensijom, kao i Edvin Džekson, koji je odličan strelac (u prošloj sezoni je bio prvi košgeter Estudijantesa sa preko 20 poena po meču). Interesanto je da sva četiri spoljna igrača mogu da igraju na pozicijama jedan i dva.

Pozicija krila rezervisan je za Furnijea, koji je postao ozbiljan NBA igrač. Član Orlanda je briljirao u prošloj sezoni, ali već treću godinu uzastopno završava sa preko 12 poena po meču, a protekle dve sa preko 15 poena po utakmici. Furnije je još jedan kandidat za igru plus koševi. Spada u košarkaše-ubice. U stanju je da u serijama rešeta protivnički koš. On i De Kolo zajedno svakome mogu da ubace 50+ poena. Nema mnogo reprezentacija koje u svojim redovima imaju takav napadački tandem.

Pozicije pod koševima pokrivaće Boris Dijao, Kim Tili, Žofri Lovernj i Kevin Serafan. Legenda evropske košarke Boris Dijao imaće zadatak da svojim iskustvom predvodi ovu generaciju Trikolora. Uživanje ga je gledati, spada u vic igrače, ne kažu bez razloga za njega da je plejmejker u telu centra. Visoki košarkaši s tako lucidnim asistencijama polako izumiru. Boris Dijao je ostao na braniku! Ne treba se začuditi ako prosečno bude imao više asistencija nego poena.

Lovernj je mnogo napredovao i sada je postao respektabilan član nacionalnog tima. Povrede ga malo sputavaju, ali izrastao je u ozbiljnog centra. Jak je, uvek na skoku, mnogo doprinosi u odbrani, zahvalan je za svaki tim, uostalom, da li bi ga Greg Popovič doveo u San Antonio da nije tako? Kim Tili, kao i Lovernj, može da pokriva obe pozicije pod košem. Tili je postao novi član Olimpijakosa, a prethodne tri sezone branio je boje Baskonije. Veoma je skočan, ima dobar šut za svoju visinu i spada u pokretnije visoke igrače. Opis centarske linije završićemo pričom o Kevinu Serafanu. Ali to ne znači da je na poslednjem mestu po kvalitetu. Naprotiv. Već sedam sezona nastupa u NBA ligi (s malom pauzom), odlukuje ga odličan tajming za skok i blokadu. Pitaj boga koliko je on duela s najjačim svetskim centrima vodio, a iz mnogih je izlazio kao pobednik! Od ove sezone ponovo ćemo ga gledati u Evropi, pošto je postao član Barselone.

Dakle, Kole opet ima moćan tim, koji ako ne uđe u polufinale, nije ispunio očekivanja. Pripremne utakmice su igrali toplo-hladno, ali u grupi će biti ili prvi ili drugi. U četvrfinale moraju da se plasiraju, dalje im zavisi ko im bude rival. Teški su za prognozu, mogu i do zlata, a mogu i da ispadnu u četvrfinalu. Ipak, verujemo da će biti između drugog i petog mesta.

PREDNOSTI

Kao i uvek poslednjih godina, prednost Francuza je njivov atleticizam. Pored jake odbrane koju uvek mogu da igraju jer imaju visoke pokretne košarkaše sa odličnim tajmingom za blokadu, Francuska u svojim redovima ima nekoliko izvarednih šutera. Pre svih: De Kolo, Furnije, Džekson i Ertel! Kada im bude dan, bolje da im se predaju mečevi bez borbe, jer mogu da isfrustriraju rivala. Zbog toga naš je predlog „plus koševa” na trikolore, jer 80+ mora da im bude konstanta.

MANE

Samo jedna lopta na terenu ne ide u prilog Francuskoj. Kole ima mnogo individualaca u timu, a oni su tempirana bomba. Biće u problemu i ako De Kolo ne bude imao naklonost sudija, odnosno ako se bude tolerisala malo grublja odbrana. U pripremnim mečevima upošte nije bilo saradnje spoljne i unutrašnje linije. Svi spoljni košarkaši su šutirali do besvesti i čini se da je Kole tu malo pogubio konce. Francuska na individualan kvalitet može najviše do četvrtfinala, a za korak dalje bitno je da Kole vrati svoju prepoznatljivu igru gde sve pršti od dobre odbrane. Nema dileme da će na ovom šampionatu biti oslabljeni, pošto im nedostaje gotovo cela petorka i to fantastična. Najviše će nedostajati Batum i Gober. Imamo kod Francuske jedan paradoks, ako bismo birali ko ima najviše šanse da pobedi Španiju, onda su to oni, ali ako sebičnost ostane na snazi, mogu da budu najneprijatnije iznenađenje na prvenstvu.

