Francuska uvertira za večiti derbi

Oslabljeni crno-beli gostuju Limožu (20.30, TV Sportklub 1) u četvrtom kolu Evrokupa

Veličina slova A A A

Košarkaši Partizana nastavljaju evropsku avanturu gostovanjem francuskom Limožu (20.30, TV Sportklub 1), klubu slavne tradicije koji je poput crno-belih, svojevremeno bio šampion Evrope. Iako je više puta trener Miroslav Nikolić govorio da je Evrokup za njegovu mladu ekipu, pre svega, dobra škola, posle pobede nad Bilbaom u prošlom kolu navijači su krenuli da razmišljaju o šansama za plasman u sledeću fazu takmičenja.

Ujedno, ova utakmica predstavljaće za Partizan i dobru uvertiru pred derbi Jadranske lige protiv Crvene zvezde koji je na programu sledećeg ponedeljka.

MOZZART kvote 7494 --->>> Limož - Partizan 1 (1,25), X (17,00), 2 (4,40)

Obe ekipe su u dosadašnjem toku Evrokupa ostvarile učinak od jedne pobede i dva poraza. I Partizan i Limož su savladali Bilbao na njegovom terenu. Kada su u pitanju ostala takmičenja, Partizan je u Jadranskoj ligi posle dva uvodna poraza vezao četiri pobede, dok Limož u francuskom šampionatu ima tri trijumfa i četiri neuspeha.

U ekipu Partizana posle jednog meča pauze zbog povrede vraćaju se Patrik Miler i Aleksandar Aranitović, ali neće biti kapitena Novice Veličkovića i Samarda Semjuelsa. Prvi ima lakšu povredu, a drugi zbog problema sa vizom nije otputovao u Francusku.

“Žao mi je što nećemo biti kompletni, svima je jasno koliko ovom mladom timu znače kvalitet i iskustvo koje poseduju Novica i Samardo. Nama je svaka utakmica prilika da pokažemo napredak, volju i borbu, tako da ćemo i u Limožu dati maksimum. Ulogu favorita prepuštamo njima, nama neka ostane borbenost i dobar ritam sa prethodnih nekoliko utakmica”, istakao je bek crno-belih Aleksandar Aranitović uoči utakmice sa Limožom.

Pred polazak na put u Francusku trener crno-belih Miroslav Nikolić je ponovio da će kao i u prethodnom duelima Evrokupa, minutažu dati mlađim igračima.

“U ekipu se vraćaju Miler i Aranitović, ali će odsustvovati Semjuels i Veličković, što će otvoriti prostor da mlađi igrači pod košem dobiju više minuta i pokažu koliko su naučili od početka sezone. Mi ćemo kao i do sada, biti skromni, požrtvovani, pokušati da igramo modernu košarku sa dosta trčanja, ali i jaču odbranu nego što smo igrali do sada”, podvukao je strateg crno-belih koji su išli avionom do Pariza, a odatle autobusom do Limoža.

Osim što su oba tima osvajala titulu prvaka Evrope, tačnije upravo je 1993. godine Limož zamenio Partizan na kontinentalnom tronu, dva kluba imaju još jednu zajedničku “kopču”. Radi se o Dušku Vujoševiću koji je vodio i francuskog velikana u periodu od januara 2016. do maja ove godine.

Duel Partizana i Limoža igra se večeras od 20.30 u hali Beublan.

Evrokup, četvrto kolo:

Grupa A

Utorak

20.00 (1,35) Andora (16,00) Levaloa (3,50)

Sreda

20.15 (2,55) Cedevita (14,50) Uniks (1,60)

20.15 (1,70) Torino (14,50) Darušafaka (2,30)

Grupa B

Sreda

18.00 (1,45) Galatasaraj (15,00) Lijetkabelis (3,05)

19.00 (3,05) Budućnost (15,00) Bajern (1,45)

20.30 (1,60) Ređo Emilija (14,50) Hapoel Jerusalim (2,55)

Grupa C

Utorak

20.30 (1,25) Limož (17,00) Partizan (4,40)

Sreda

18.00 (1,20) Lokomotiva Kuban (19,00) Bilbao (5,00)

20.00 (1,35) Alba (16,00) Lijetuvos Ritas (3,50)

Grupa D

Sreda

18.00 (1,45) Tofaš (15,00) Asvel (3,05)

19.30 (1,80) Ulm (14,50) Zenit (2,15)

21.30 (1,20) Gran Kanarija (19,00) Trento (5,00)

(FOTO: Star sport, MN Press)