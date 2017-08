Frimpong o „proroku“ Boaćiju: Neverovatne stvari se brzo ostvare…

„Pre utakmice mi je prišao i rekao da ću dati gol. U tom trenutku mi je delovalo neverovatno, ne znam kako to radi”, rekao je štoper iz Gane

Period bez utakmica često zna da bude izuzetno koristan za igrače koji su prethodno vezali seriju grešaka, a takav je slučaj i sa Abrahamom Frimpongom.

Štoper iz Gane je nakon pauze ponovo obukao crveno-beli dres, odigrao je gotovo bez greške utakmicu sa Bačkom, a onda i postigao prvenac od dolaska na stadion Rajko Mitić.

Ipak, otkrio je i zanimljive detalje koji su se dešavali neposredno pred početak utakmice, a za koje je odgovoran njegov sunarodnik i veliki prijatelj Ričmond Boaći.

“Veoma sam srećan zbog sinoćne utakmice jer je prošlo dosta vremena od kada sam se našao u startoj postavi. Pobedili smo, postigao sam gol i mislim da je ovo jedan od mojih najsrećnijih dana od kada sam u Crvenoj zvezdi. Pre utakmice Boaći mi je prišao i rekao mi je da ću dati gol. U tom trenutku mi je delovalo neverovatno da se to ostvari, ali vrlo brzo sam se prijatno iznenadio. Ne znam kako Ričmnond to radi, ali on uvek govori neke neverovatne stvari koje se vrlo brzo ostvare”, rekao je Frimpong.

Crvena zvezda je zabeližila petu pobedu u domaćem šampionatu i učvrstila se na prvom mestu na tabeli.

„Kada gledate sa strane siguran sam da sve deluje mnogo lako, ali nije danas bilo tako na terenu. Bačka se dosta branila, trudila se da što više zadrži loptu u svojim nogama. Tako je sa svakim timom koji igra protiv nas, uvek daju 110 posto mogućnosti kako bi nas pobedili, ali uglavnom to nije dovoljno”.

Zvezdin štoper ističe da veruje da njegovu ekipu tek očekuju sjajni rezultati.

“Samopouzdanje je na vrlo visokom nivou kod svih igrača u ekipi, svi smo silno motivisani i imamo ogromnu želju da ostvarujemo dobre rezultate. Zasad sve ide odlično, trujumfujemo iz meča u meč i verujem da ćemo u istom maniru nastaviti do kraja šampionata. Osećam da ništa ne može da nas zaustavi”.

U današnjem meču Crvena zvezda nastupala je u nešto izmenjenom sastavu.

“Ceo tim je izmenjen, imamo dosta igrača i zato moramo u svakom trenutku svi da budemo potpuno spremni. Prvi put sam igrao u paru sa Babićem i mislim da smo se lepo snašli. Uopšte mi te promene ne predstavljaju problem, svi zajedno treniramo i uigravamo se i u svakom trenutku mogu da igram sa bilo kim, odlično se razumemo međusobno”.

Nešto više od 12.000 gledalaca pružalo je podršku izabranicima Vladana Milojevića na meču protiv Bačke.

“Navijači su došli u velikom broju i izuzetno sam srećan što na put krećemo puni pozitivne energije. Kada vidite da toliko ljudi veruje u vas imate dodatan motiv da se kući vratite sa pobedom. Zahvalio bih našim navijačima što nas podržavaju u svakom trenutku i nadam se da će zauvek tako biti”, poručio je Frimpong.

