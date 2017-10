Frka niotkuda: “Češanje“ Jokića i teatralnog Bruksa prva tema u Denveru i Vašintgonu

Pomalo bizarna situacija u NBA ligi

Detalj koji većina u dvorani verovatno nije odmah ni primetila. Nagitsi su se upravo primakli na dva boda zaostatka, do kraja utakmice ostalo je još tridesetak sekundi, bilo je nade da će se Denver izvući. Nikola Jokić bio je na podu. U rvanju pob obručem koji sekund ranije izvukao je deblji kraj. Ustao je, krenuo ka klupi na tajm-aut i usput se ramenom o rame očešao sa trenerom protivničkog tima Skotom Bruksom.

Naizgled bezazlena situacija, ali u NBA ligi ništa ne prolazi neopaženo. Sudije su procenila da je Jokić to uradio sa namerom, svirale su mu tehničku grešku, Denver je izgubio. I nije tu kraj Jokićevim mukama, iako je naš utisak da namere - jednostavno nije bilo.

Ipak...

"Takve stvari se jednostavno ne rade", rekao je plej Vizardsa Džon Vol posle meča.

"Bez obzira na to šta se dešava između igrača na terenu. Treneru to ne radiš. Nadam se da će mu se izviniti", nastavio je.

Oštar je bio i Marćin Gortat.

"Ne sme to da radi. Šta god da je bilo, ali činjenica je da se nije sklonio. To se ne sme. To je nepoštovanje prema igri, prema našem treneru, prema starijoj osobi".

Anther view of the Jokic/Brooks run in @BSNNuggets pic.twitter.com/8CKxYUCKd5 — Jake Shapiro (@Shapalicious) October 24, 2017

Jokić se i jeste izvinio. Doduše...

"Žao mi je što sam svoj tim doveo u neprijatnu situaciju", naveo je Jokić uz "pojašnjenje", istina ne preterano uverljivo, da je samo želeo da vidi semafor i da zato nije primetio protivničkog trenera.

Sam Bruks je potpuno svestan da se sve desilo slučajno, ali kao iskusni lisac nije propustio priliku da doda malo drame. Odmah se požalio najbližem sudiji, iznudio tu tehničku grešku i omogućio Bredliju Bilu da uz bacanje i koš u dodatnom napadu odvede Vašington na bezbednu udaljenost 12 sekundi pre kraja.

"Čudna situacija. Ne mislim da je to uradio namerno, ali desilo se. Sudija je svirao ono što je morao da svira i idemo dalje. Nikada pre mi se ovo nije desilo", rekao je Bruks, koji je inače nahvalio Jokića rekavši da je materijal za ol star utkamicu.

Trener Denvera Majk Meloun stao je na Jokićevu stranu optuživši Bruksa da je bio previše teatralan, iako u sudijskom zapisniku stoji da je srpski centar "namerno neleteo na Skota Bruksa na putu do klupe".

U Koloradu naravno sasvim druga priča, pa lokalni "Denver Stifs" traži kaznu za trenera Vašingtona.

"Kako je Bruks reagovao, čovek je pomislio da su ga opljačkali na ulici. I još je otišao kod sudije da kuka", navodi se u tekstu.