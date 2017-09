Frka u Bajernu: Levandovski po upravi, Rumenige po ušima: Samo nemoj ti da se javljaš! Sanjaš o Realu, nervira te PSŽ

Neće ovo na dobro da izađe...

Spolja gladac, a unutra...

Ne, nije (još) jadac, ali nije ni sve potaman u Bajernu.

Velikan nemačkog fudbala, petostruki uzastopni prvak Bundeslige i jedan od glavnih kandidata - makar na papiru - da napadne trofej Lige šampiona, ovih dana služi kao moneta za potkusurivanje, jer sa njim briše patos ko stigne.

Najpre je u subotu popodne Hofenhajm lupio šamar velikanu iz Minhena (2:0), onda je u nedelju kao bomba odjeknula vest da bi trener Karlo Ančeloti mogao već u januaru da ode u Kinu, a ioanko uzavrelu atmosferu na Alijanc areni neprijatnom je učinio Robert Levandovski.

Prvi strelac ekipe javno je kritikovao transfer politiku kluba u kome je za tri sezone osvojio šest trofeja.

“Lojalnost je lepa reč, čudesna i romantična ideja, važna vrednost u privatnom životu, ali... U elitnom sportu se računaju drugi parametri. Uspeh i novac. Bajern mora da smisli nešto i bude kreativniji ako želi da u Minhen privuče fudbalere svetske klase”, bez okolišanja je rekao Poljak.

Njegove reči protumačene su kao udarac na rukovodstvo kluba koji je ovog leta potrošio zbirno 103.500.000 evra na dovođenje igrača (Korentin Toliso, Hames Rodrigez, Sebastijan Rudi, Niklas Zule, Serž Gnabri, otkupljen ugovor Kingslija Komana).

Na odgovor se nije dugo čekalo.

“Nemoj samo Levandovski o tome da brine. Njegovo je da radi na terenu. Imamo veoma dobru ekipu na dug period, ozbiljnu i uspešnu filozifiju koja daje rezultate”, uzvratio je Karl Hajnc Rumenige, izvršni direktor Bavaraca. “Šteta što je to rekao, jer je zaposlen kod nas i zarađuje ogroman novac. Samo da zna, ne postoji fudbaler koji je jači ili iznad kluba. Robert ima ugovor do 2021, a u njemu nema izlaznu klauzulu. Šteta je ako takav sportista smatra da novac igra odlučujuću ulogu u fudbalu i ceni da za trofeje nije potrebna lojalnost”.

I još malo o toj politici čiji je glavni zagovornik Uli Henes. Uostalom, pre početka letnje pijace jasno je poručio da Bajern nikada neće platiti 100.000.000 evra za jednog igrača. Da je to protivno politici kluba, jer kako kažu “ne znači da je najskuplji igrač automatski i najbolji”.

“Kad govorimo o transferima, više mi je stalo do mišljenja kancelarke Angele Merkel nego do onoga što priča Levandovski. Podsećam, ona je kazala da bi trebalo regulisati tržište i smanjiti sume za obeštećenja”.

Ovo je drugi put u poslednjih nekoliko meseci da Leva diže bunu u Minhenu. Još se pamti kako je po okončanju sezone napao saigrače zbog - njegova je ocena - nedovoljne pomoći u nameri da postane prvi strelac lige (na kraju Pjer Emerik Obamejan postigao više golova). Izgleda da su po sredi drugi motivi.

“Nažalost, čini mi se da iz Roberta proveravaju reči njegovog menadžera, gospodina Bartela. Ako Levandovski ima problem s tim što smo putovali na azijsku turneju (navodno je i to zamerio, op. au) trebalo bio da ima na umu da je klub iz njegovih snova, Real Madrid, proveo 24 dana putujući po tropskoj vrućini Sjedinjenih Američkih Država. Duplo više od vremena koje je Bajern potrošio na Dalekom istoku”.

Tiražni Bild se svrstao na stranu kluba, podsetivši da je doskorašnji kapiten Filip Lam 2009. kažnjen sa 50.000 evra zbog javnih kritika poslovanja Bajerna i da, shodno uređenom sistemu kakav vlada na Alijanc areni, Levandovskog sigurno očekuje novčana sankcija.

“Očigledno ga iritiraju transferi Pari Sen Žermena, međutim, baš da vidimo da li će Parižani osvojti Ligu šampiona. Mnogi su se umorili pokušavajući da “kupe” pehare”, bocnuo je i francuskog viceprvaka Karl Hajnc Rumenige.

Što je najgore, Robert Levandovski nije jedini slučaj u Bajernu. Otvoreno nezadovoljstvo iskazuje i Tomas Miler, koji je proitv Hofenhajma odigrao 400. meč za ovaj tim.

“U redu je ono što je posle gostovanja u Bremenu (reprezentativac se žalio što nije bio starter, op. au). Mogu da razumem nezadovoljstvo ako ne igra, međutim, ne mogu da shvatim da javno kritikuje trenera. Ko god to radi, imaće problem ili s klubom ili sa saigračima. Naročito sa mnom,” u oštrom tomu završio je Rumenige.

Kako će se završiti ova bura u Bajernu?

