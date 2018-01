Frka u Orlandu: Aflalo nasrnuo na Bjelicu! (VIDEO)

Sevale pesnice

Svi koji poznaju ili su nekada gledali Nemanju Bjelicu znaju koliko je miran igrač i da retko kada pokazuje snažne emocije. Prethodne noći je bio izazvan da na parket iznese i više od toga!

Nemanja Bjelica je zaradio prvo NBA isključenje iz igre u karijeri, pošto se našao u klinču sa Aronom Aflalom! I to kakvom... Od početka utakmice njih dvojica imali su određenih čarki, a vatra se rasplamsala početkom drugog kvartala pri jednom lošem napadu Aflala. Tada su Bjelica i on razmenili po nekoliko reči i činilo se da će se na tome završiti.

Ali nije bilo tako. Samo nekoliko minuta kasnije nastala je prava buktinja na terenu. Bjelica je krenuo na ofanzivni skok i malo jače ušao u kontakt s Aflalom, koji je u tom momentu izgubio razum i krenuo prvo da gura srpskog asa, a onda je probao i da ga udari pesnicom u glavu iz sve snage.

Srećom, Bjelica je instiktivno izbegao udarac jer da nije - mogao je da bude ozbiljnije povređen. Aflalo u tom momentu uopšte nije želeo da štedi Bjelicu.

Pomalo iznenađuje da Nemanjini najbliži saigrači u tom momentu Gjorgi Djeng, a posebno Karl Entoni Tauns nisu reagovali neko vreme, da bi prvi tek nekoliko trenutaka kasnije uskočio da razdvoji masu, dok je jedino Džamal Kroford pokazao želju da odmah spreči tuču... Bjelica je u trenutku visokog napona reagovao najbolje što je mogao i Aflala je "zaključao" u pokušaju da spreči ozbiljniji incident.

„Pre svega želim da se izvinim saigračima i trenerima što sam dobio isključenje. Ne znam šta bih rekao... Bilo je dosta kontakta među nama tokom utakmice, u odbrani i napadu. Ali sve je to deo igre. Ne želim da ispadne da se osećam kao žrtva. Probao je da me udari, ja sam pokušao da se branim i hteo sam da mu pomognem, da ga smirim. Podivljao je, ne znam šta je s tim momkom. U tom trenutku, kada me neko napadne, znam da moram da se branim, da branim svoju porodicu“, rekao je Bjelica posle utakmice i nastavio:

„Svi koji me poznaju znaju da sam miran čovek, ne radim takve stvari. Znam kako stvari funkcionišu, odrastao sam na ulici. Ali ja sam profesionalac i nikada se ne bih tukao ni sa kim. Srećan sam što sam onako reagovao, stvarno sam pokušao da ga smirim i dobro je što nisam pokušao nešto drugo, jer ko zna šta bi se desilo“.

Novinare je zanimalo - da li je Aflalo, ipak, zakačio Bjelicu u onom udarcu?

„Ne. Ne znam koliko je dobro da pričamo o detaljima. Zapamtio sam da je probao da me udari, ali nisam video ceo taj trenutak. Nisam pogledao snimak. Ne želim da ispadne da ja od njega pravim lošeg čoveka. Možda je imao loš dan. Mislim da sam pametno postupio. Jer šta je trebalo da uradim, da ga pustim da me udari još neki put“, pita se Bjelica.

Beli je utakmicu završio sa dva poena i skokom za četiri minuta igre, a Orlando je slavio rezultatom 108:102, uz rekord Evana Furnijea i njegovih 32 poena. Džimi Batler je kod Vukova skupio 28 poena.

NBA - REZULTATI

Orlando - Minesota 108:102

/Furnije 32 - Batler 28/

Boston - Nju Orleans 113:116

/Irving 47 - Dejvis 45/

Denver - Dalas 105:102

/Jokić 29 - Smit 25/

Portland - Finiks 118:111

/Lilard 31 - Buker 43/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA