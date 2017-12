Frustrirajuće! (VIDEO)

Milan opet izgubio, tone na tabeli i bliži je zoni ispadanja nego Ligi šampiona...

Veličina slova A A A

Milan pomera granice, Milan ne prestaje da se sramoti! Posle Verone (0:3), lekciju sedmostrukom šampionu Evrope večeras je održala Atalanta - 0:2! I to na San Siru. Ni na četvrtom meču zaredom Rosoneri nisu uspeli da daju gol ovom rivalu na svom terenu.

Postalo je jako teško iz nedelje u nedelju pronalaziti prave reči za posrnulog velikana, a da sve koliko toliko ostane u granicama pristojnosti. Nadamo se da smo još jednom uspeli...

Atalnta je s ova velika tri boda skočila do šeste pozicije i kvalifikovala se da uspešno nastavi borbu za mesto u Ligi Evrope, dok je Milanu posle svega baš teško pronaći i mesto i cilj i limite i ambicije u vrmenu koje dolazi. Sve staje u jednu ili dve reči - neizvesnost, jeziva neizvesnost.

Tužna i bezidejna igra Milana nije ništa novo. Još 90 minuta čemera i jada komentator Arene sport opisao je vrlo slikovito. Da parafraziramo: Kreativnost Rosonera danas ekvivalentna je kreativnost njihovog trenera iz igračkih dana. I zaista, teško da se na bolji način može opisati partija Milana. S tim što je "riljanje" terena od strane Rina Gatuza od pre desetak godina i te kako imalo svoj smisao i korist za njegove saigrače...

Rosonere je večeras načelo njihovo dete. Brajan Kristante koji je nekoliko godina proveo u Milanelu pogodio je mrežu Điđa Donarume za 0:1. Milanezi nisu imali Susa zbog onog crvenog kartona u Veroni pre sedam dana, ali i da je Španac bio tu teško da bi išta mogao da promeni. Toliko je Milan bio užasan... Bonaventura, Kesi, Montolivo. Igrači koji su trebali nešto da iskreiraju - frustrirajuće loši. Borini jedan jedini ozbiljan pokušaj, Kutrone - 0, Kalinić - ono njegovo, leđima, okret pa šut, sve u svemu - 0. Na deefanzivu ne treba trošiti reči. Pogledajte prvi gol Kristantea... Leonardo Bonući čak je na 0:2 napravio penal, ali sudija mu je progledao kroz prste.

Milanu je definitivno presudio rezervista Josip Iličić. Spinacola je lepo probio po boku, divno ubacio u srce šesnaesterca, a Slovenac sve to lepo ispratio i lako matirao Donarumu.

Nemoć domaćeg sastava oslikavaju i minuti posle tog gola. Milan kreće sa centra, gubi loptu, a onda ne može da je povrati dobra dva i po minuta?! Delovalo je, da su hteli, gosti su lagano mogli i do trećeg gola. Milan se na 15 minuta do kraja već bio predao. Poraz ko poraz, još jedan u nizu. Ali ovaj nije bio nimalo dostojanstven. Pogotovo to ponašanje igrača u poslednjih petnaestak minuta...

ITALIJA 1 - 18. KOLO

Petak

Kjevo - Bolonja 2:3 (1:1)

/Ingleze 32, Kaćatore 85 - Destro 4, 90, Verdi 50/

Kaljari - Fjorentina 0:1 (0:0)

/Babakar 82/

Subota

Lacio - Krotone 4:0 (0:0)

/Lukaku 56, Imobile 78, Lulić 86, Anderson 89/

Napoli - Sampdorija 3:2 (3:2)

/Alan 16, Insinje 33, Hamšik 39 - Ramirez 2, Kvaljarela 27/

Sasuolo - Inter 1:0 (1:0)

/Falćineli 34/

Spal - Torino 2:2 (1:2)

/Vivijani 42, Antenući 69pen - Falke 1, 10/

Udineze - Verona 4:0 (2:0)

/Barak 28, 68, Vidmer 44, Lazanja 80/

Đenova - Benevento 1:0 (0:0)

/Lapadula 90+2pen/

Milan - Atalanta 0:2 (0:1)

/Kristante 32, Iličić 71/

20.45: (1,80) Juventus (3,60) Roma (4,60)

*** kvote su podložne promenama